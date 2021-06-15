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62-річна Мадонна у шкіряному ліфі та трусах випнула на камеру чималі груди

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Перегляди
84
62-річна Мадонна у шкіряному ліфі та трусах випнула на камеру чималі груди

instagram.com/madonna

Зірка поділилася провокативними знімками.

Легендарна американська співачка Мадонна захопила палкими знімками в білизні.

У фотоблогу 62-річна танцівниця опублікувала декілька світлин, на яких спокусливо позувала у шкіряному ліфі та трусах. Продюсерка зібрала волосся та одягнула купу ланцюжків. Виконавиця зухвало позувала на дивані, хизуючись чималим бюстом.

© instagram.com/madonna
instagram.com/madonna

"Нове життя. Нью-Йорк", – написала кумирка мільйонів.

© instagram.com/madonna
instagram.com/madonna

Користувачі взялися активно коментувати гарячу публікацію Медж. Так, фани розділилися на два табори: одні засипали співачку компліментами, інші – просили Мадонну менше редагувати знімки у фотошопі.

  • О Боже! Ти розкішна
  • Гаряча, як тоді, так і зараз
  • Я приголомшений! Неймовірна Медж
  • Надто багато фільтрів
  • Я хочу побачити її шию!!! Це все фотошоп.
  • Снатчерелла

Нагадаємо, раніше  Мадонна в корсеті та колготах в сіточку еротично станцювала на балконі. Зірка взяла участь у віртуальному показі модного бренду.

Дата публікації
Перегляди
84
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