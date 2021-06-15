62-річна Мадонна у шкіряному ліфі та трусах випнула на камеру чималі груди

Зірка поділилася провокативними знімками.
Легендарна американська співачка Мадонна захопила палкими знімками в білизні.
У фотоблогу 62-річна танцівниця опублікувала декілька світлин, на яких спокусливо позувала у шкіряному ліфі та трусах. Продюсерка зібрала волосся та одягнула купу ланцюжків. Виконавиця зухвало позувала на дивані, хизуючись чималим бюстом.
"Нове життя. Нью-Йорк", – написала кумирка мільйонів.
Користувачі взялися активно коментувати гарячу публікацію Медж. Так, фани розділилися на два табори: одні засипали співачку компліментами, інші – просили Мадонну менше редагувати знімки у фотошопі.
- О Боже! Ти розкішна
- Гаряча, як тоді, так і зараз
- Я приголомшений! Неймовірна Медж
- Надто багато фільтрів
- Я хочу побачити її шию!!! Це все фотошоп.
- Снатчерелла
Нагадаємо, раніше Мадонна в корсеті та колготах в сіточку еротично станцювала на балконі. Зірка взяла участь у віртуальному показі модного бренду.