62-річна Мадонна у шкіряному ліфі та трусах випнула на камеру чималі груди

Зірка поділилася провокативними знімками.

Легендарна американська співачка Мадонна захопила палкими знімками в білизні.

У фотоблогу 62-річна танцівниця опублікувала декілька світлин, на яких спокусливо позувала у шкіряному ліфі та трусах. Продюсерка зібрала волосся та одягнула купу ланцюжків. Виконавиця зухвало позувала на дивані, хизуючись чималим бюстом.

instagram.com/madonna

"Нове життя. Нью-Йорк", – написала кумирка мільйонів.

instagram.com/madonna

Користувачі взялися активно коментувати гарячу публікацію Медж. Так, фани розділилися на два табори: одні засипали співачку компліментами, інші – просили Мадонну менше редагувати знімки у фотошопі.

О Боже! Ти розкішна

Гаряча, як тоді, так і зараз

Я приголомшений! Неймовірна Медж

Надто багато фільтрів

Я хочу побачити її шию!!! Це все фотошоп.

Снатчерелла

Нагадаємо, раніше Мадонна в корсеті та колготах в сіточку еротично станцювала на балконі. Зірка взяла участь у віртуальному показі модного бренду.

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