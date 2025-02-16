62-річного Тома Круза після розставання з росіянкою заскочили за вечерею з ексдружиною Аффлека

Голлівудський актор Том Круз після закінчення роману з донькою ексдепутата Держдуми РФ натякнув на нові стосунки.

Знаменитість вийшов у світ із молодшою на 26 років акторкою Аною де Армас, яка до 2021 року була дружиною Бена Аффлека. Зірки разом провели День закоханих, пише Daily Mail. Вони прогулялися та навідалися до одного з ресторанів Лондона, взявши їжу з собою. Але після цього їм не вдалося сховатися від фанатів, які за мить оточили їх задля фото та автографів.

Попри надмірну увагу, Том та Ана почувалися невимушено та залюбки приділили час шанувальникам на вулиці, усміхаючись на фото папараці. А потім пара вирушила до таксі. До слова, раніше акторів вже помічали разом. Минулого року у грудні Круз вже підвозив Армас.

До слова, поки що офіційно вони не коментували свої стосунки. Проте фанати вбачають у такому спільному проведенні часу та жвавих діалогах щось набагато більше, аніж дружбу. Та якщо це виявиться правдою, то водночас свідчитиме, що Ана розірвала стосунки з віце-президентом Tinder Полом Букадакісом. З бізнесменом акторка зустрічалася після розлучення з Беном Аффлеком.

Нагадаємо, нещодавно донька композитора та продюсера Костянтина Меладзе вперше розсекретила свій роман. 21-річна Лія показала свого обранця.

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