62-річний лідер Metallica освідчився коханій під водою просто під час дайвінгу з акулами

Джеймс Гетфілд потішив обраницю оригінальним сюрпризом в її день народження.

Валерія Сулима
Джеймс Гетфілд та його кохана

Джеймс Гетфілд та його кохана / © Associated Press

Лідер американського рок-гурту Metallica, музикант Джеймс Гетфілд освідчився коханій.

Радісну новину розсекретила обраниця артиста Адріана Джіллетт у своєму Instagram. Зокрема, музикант потішив кохану оригінальним сюрпризом в її день народження. 62-річний Джеймс Гетфілд зробив Адріані екстремальний подарунок – спільний дайвінг серед акул.

Проте, не лише цим музикант вирішив здивувати обраницю. Просто під водою під час дайвінгу він освідчився Адріані. Джеймс Гетфілд дістав аркуш паперу, на якому містився напис: "Адріано Джіллетт, ти вийдеш за мене?". Кохана рокера відповіла йому згодою.

Джеймс Гетфілд освідчився коханій / © instagram.com/addygillett

"Найкращий сюрприз на день народження. Плавання з китовими акулами у п'ятницю, 13-го, з найунікальнішим, особливим та романтичним освідченням, яке тільки можуть уявити Риби (знак зодіаку – приму. ред.). У морі, повному риби, ми спіймали одне одного. Дякую тобі, Боже, за те, що ти нас разом об'єднав", - поділилась обраниця музиканта.

Зазначимо, Джеймс Гетфілд та Адріана Джіллетт розсекретили свої стосунки 2023 року. До цього артист протягом 25 років прожив у шлюбі з Франческою Томасі. Пара розлучилась у серпні 2022-го. Із колишньою дружиною музикант виховує трьох дітей – доньок Каллі та Марселлу і сина Кастора.

