63-річна Мадонна підкреслила пишні груди та підтягнуті сідниці еротичним вбранням

Артистка приголомшила образом на MTV VMA.

Американська поп-зірка Мадонна, яка нещодавно на ліжку оголила пишні груди, продовжує розбурхувати уяву шанувальників.

Цього разу 63-річна артистка приголомшила вибором вбрання для церемонії MTV VMA. Співачка одягнула тугий шкіряний корсет, труси, які доповнила маленьким шкіряним фартухом. У такому пікантному образі Мадонна була схожа на звабливу хатню робітницю.

Мадонна / instagram.com/madonna

Мадонна / instagram.com/madonna

Стрункі ноги знаменитості підкреслили колготи в сіточку і туфлі на високих підборах. Шанувальники не втримали емоцій від побаченого:

Королева

Просто ікона стилю!

Ти королева і завжди нею залишатимешся

Мадонна / instagram.com/madonna

Мадонна / instagram.com/madonna

Нагадаємо, декілька тижнів тому Мадонна потішила прихильників порцією відвертих світлин. На них вона зображена в мінісукні і відверто позує на ліжку.

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