63-річна Мадонна підкреслила пишні груди та підтягнуті сідниці еротичним вбранням

Артистка приголомшила образом на MTV VMA.
Американська поп-зірка Мадонна, яка нещодавно на ліжку оголила пишні груди, продовжує розбурхувати уяву шанувальників.
Цього разу 63-річна артистка приголомшила вибором вбрання для церемонії MTV VMA. Співачка одягнула тугий шкіряний корсет, труси, які доповнила маленьким шкіряним фартухом. У такому пікантному образі Мадонна була схожа на звабливу хатню робітницю.
Стрункі ноги знаменитості підкреслили колготи в сіточку і туфлі на високих підборах. Шанувальники не втримали емоцій від побаченого:
- Королева
- Просто ікона стилю!
- Ти королева і завжди нею залишатимешся
Нагадаємо, декілька тижнів тому Мадонна потішила прихильників порцією відвертих світлин. На них вона зображена в мінісукні і відверто позує на ліжку.