63-річна Мадонна посвітила оголеними сосками та сідницями, залізши під ліжко

Артистка влаштувала еротичну фотосесію.

Американська співачка Мадонна навіть у свої 63 продовжує залишатися секс-іконою.

Що вже не раз доводила відвертими світлинами. Цей випадок не став виключенням. На сторінці в Instagram зірка розмістила настільки еротичні фото, що навіть фанатам Медж, які звикли до її епатажу, стало ніяково.

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

У фотоблогу 63-річна Мадонна запостила серію знімків, на яких зображена на ліжку біля узголів'я якого зображений ангел. Артистка лежить у колготках в сіточку з високою талією та еротичному комплекті білизни, яке оголило соски знаменитості.

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

А от пружні сідниці виконавиця продемонструвала шанувальникам, залізши під ліжко – певно артистка вирішила, що з такого ракурсу вони матимуть ще більш гарний вигляд. "Ангели стежать за мною", - підписала кадри Медж.

instagram.com/madonna

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