63-річна Мадонна задерла сукню та посвітила мереживними трусиками

Зірка вкотре шокувала прихильників своєю поведінкою.

Американська співачка Мадонна досить часто може зробити якісь епатажні вчинки.

Зокрема, знаменитість знову влаштувала доволі відверту фотосесію. І на одному зі знімків, яким артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, Мадонна продемонструвала прихильникам свій характер.

До слова, виконавиця задерла свою білу сукню та посвітила мереживними трусиками. Окрім цього, знаменитість одягла колготки в дрібну сіточку.

Мадонна ще та королева епатажу / instagram.com/madonna

До речі, у 63-річної доволі гарні та привабливі форми. Окрім того, у зірки струнка фігура.

Це першою чергою запримітили її шанувальники. Фани просто засипали свою кумирку компліментами. Хоч вони й дивуються такій відвертості Мадонни, втім, їм однозначно це до вподоби.

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