63-річна мама Дана Балана у пишній рожевій сукні захопила виглядом: "Як принцеса"

63-річна мама Дана Балана у пишній рожевій сукні захопила виглядом: "Як принцеса"

Юзери оцінили молодий вигляд співачки.

Відома молдовська співачка та мама артиста Дана Балана Людмила вкотре ошелешила прихильників молодим виглядом.

У своєму Instagram 63-річна телеведуча запостила ефектне фото, на якому позувала у пишній рожевій сукні та з розпущеним волоссям. Знаменитість постала на тлі мальовничого пейзажу – озера та гір.

instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila

"Ніщо не варте більше, ніж сьогодні". Гарної всім неділі", – побажала артистка.

Приголомшені підписники Людмили вибухнули коментарями. Фани не стримали свого захоплення від вигляду знаменитості та порівняли її з принцесою.

Ой, яка ніжність! Наша улюблена принцеса

Вау! Розкішна

Як принцеса! Чарівна

Розкішна жінка

Нагадаємо, раніше мама Балана у короткій сукні посвітила ніжками. Людмила Балан приголомшила виглядом.

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