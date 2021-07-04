63-річна мама Дана Балана у пишній рожевій сукні захопила виглядом: "Як принцеса"

Юзери оцінили молодий вигляд співачки.
Відома молдовська співачка та мама артиста Дана Балана Людмила вкотре ошелешила прихильників молодим виглядом.
У своєму Instagram 63-річна телеведуча запостила ефектне фото, на якому позувала у пишній рожевій сукні та з розпущеним волоссям. Знаменитість постала на тлі мальовничого пейзажу – озера та гір.
"Ніщо не варте більше, ніж сьогодні". Гарної всім неділі", – побажала артистка.
Приголомшені підписники Людмили вибухнули коментарями. Фани не стримали свого захоплення від вигляду знаменитості та порівняли її з принцесою.
- Ой, яка ніжність! Наша улюблена принцеса
- Вау! Розкішна
- Як принцеса! Чарівна
- Розкішна жінка
Нагадаємо, раніше мама Балана у короткій сукні посвітила ніжками. Людмила Балан приголомшила виглядом.