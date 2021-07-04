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63-річна мама Дана Балана у пишній рожевій сукні захопила виглядом: "Як принцеса"

63-річна мама Дана Балана у пишній рожевій сукні захопила виглядом: "Як принцеса"

instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila

Юзери оцінили молодий вигляд співачки.

Відома молдовська співачка та мама артиста Дана Балана Людмила вкотре ошелешила прихильників молодим виглядом.

У своєму Instagram 63-річна телеведуча запостила ефектне фото, на якому позувала у пишній рожевій сукні та з розпущеним волоссям. Знаменитість постала на тлі мальовничого пейзажу – озера та гір.

© instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila
instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila

"Ніщо не варте більше, ніж сьогодні". Гарної всім неділі", – побажала артистка.

Приголомшені підписники Людмили вибухнули коментарями. Фани не стримали свого захоплення від вигляду знаменитості та порівняли її з принцесою.

  • Ой, яка ніжність! Наша улюблена принцеса
  • Вау! Розкішна
  • Як принцеса! Чарівна
  • Розкішна жінка

Нагадаємо, раніше мама Балана у короткій сукні посвітила ніжками. Людмила Балан приголомшила виглядом.