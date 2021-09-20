63-річна Шерон Стоун показалася у купальнику та приголомшила фігурою: "Сексі"

Акторка зухвало позувала на камеру.
Зірка Голлівуду Шерон Стоун ошелешила користувачів пляжними фото.
На сторінці в Instagram акторка стрічки "Основний інстинкт" розмістила кадр, на якому зухвало позувала, лежачі на великому камені. 63-річна знаменитість похвалилася стрункою фігурою у чорному суцільному купальнику.
"Тіло, розум і дух", – написала Шерон.
Також зірка показала ефектний знімок, на якому постала на тлі скель та океану. Стоун приголомшила довгими красивими ніжками.
Шанувальники були у захопленні від світлин зірки, зазначивши, що вона має неймовірний вигляд.
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