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63-річна Шерон Стоун показалася у купальнику та приголомшила фігурою: "Сексі"

63-річна Шерон Стоун показалася у купальнику та приголомшила фігурою: "Сексі"

Шерон Стоун / Associated Press

Акторка зухвало позувала на камеру.

Зірка Голлівуду Шерон Стоун ошелешила користувачів пляжними фото.

На сторінці в Instagram акторка стрічки "Основний інстинкт" розмістила кадр, на якому зухвало позувала, лежачі на великому камені. 63-річна знаменитість похвалилася стрункою фігурою у чорному суцільному купальнику.

Шерон Стоун у купальнику / © instagram.com/sharonstone
Шерон Стоун у купальнику / instagram.com/sharonstone

"Тіло, розум і дух", – написала Шерон.

Також зірка показала ефектний знімок, на якому постала на тлі скель та океану. Стоун приголомшила довгими красивими ніжками.

Шерон Стоун у купальнику / © instagram.com/sharonstone
Шерон Стоун у купальнику / instagram.com/sharonstone

Шанувальники були у захопленні від світлин зірки, зазначивши, що вона має неймовірний вигляд.

  • Шалено. Сексі. Круто
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  • Красива жінка

Нагадаємо, днями українська модель з 15 розміром бюсту Міла Кузнєцова у купальнику ледь прикрила величезні груди. Зірка Мережі уявила себе рятівницею Малібу.

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