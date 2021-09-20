63-річна Шерон Стоун показалася у купальнику та приголомшила фігурою: "Сексі"

63-річна Шерон Стоун показалася у купальнику та приголомшила фігурою: "Сексі"

Акторка зухвало позувала на камеру.

Зірка Голлівуду Шерон Стоун ошелешила користувачів пляжними фото.

На сторінці в Instagram акторка стрічки "Основний інстинкт" розмістила кадр, на якому зухвало позувала, лежачі на великому камені. 63-річна знаменитість похвалилася стрункою фігурою у чорному суцільному купальнику.

Шерон Стоун у купальнику / instagram.com/sharonstone

"Тіло, розум і дух", – написала Шерон.

Також зірка показала ефектний знімок, на якому постала на тлі скель та океану. Стоун приголомшила довгими красивими ніжками.

Шерон Стоун у купальнику / instagram.com/sharonstone

Шанувальники були у захопленні від світлин зірки, зазначивши, що вона має неймовірний вигляд.

Шалено. Сексі. Круто

Розкішні ніжки

Ідеальна

Елегантна леді

Красива жінка

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