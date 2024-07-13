63-річний відомий американський актор зіграв весілля з моделлю після шести років заручин

Популярний американський актор, зірка "Доктора Дуллітла" та "Поліцейського з Беверлі-Гіллз" Едді Мерфі офіційно одружився з моделлю Пейдж Батчер.

Зіркова пара заручилася ще 2018 року, проте лише через шість років зіграла весілля. Церемонія відбулася в Ангільї, заморській території Великої Британії. Про це пише People. Як повідомляють очевидці, церемонія була доволі камерною, де зібралося лише їхнє найближче оточення.

Для одруження модель обрала обтислу білу мереживну сукню з корсетом, а наречений – білосніжний діловий костюм.

Eddie Murphy got married pic.twitter.com/1uNdlb2HN2 — Robert Littal BSO (@BSO) July 12, 2024

Зазначимо, Едді у шлюбі з Пейдж виховує двох дітей – 8-річну доньку Іззі Уну та 5-річного сина Макса Чарльза. Загалом актор виховує десятьох дітей від різних стосунків. Зокрема, 34-річного Еріка, 33-річного Крістіана, 31-річного Майлза Мітчелла, 24-річну Золу Айві та 17-річну Енджел Іріс. Для Мерфі це вже другий шлюб, а для його коханої – перший.

Нагадаємо, нещодавно ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко офіційно вийшла заміж за чоловіка-військового, бізнесмена Андрія Оністрата. Пара провела церемонію розпису після 18 років стосунків. Обранець ведучої назвав зворушливу причину, чому вони одружилися через такий термін.

Валентина Хамайко після 18 років спільного життя вийшла заміж! – ЖВЛ представляє

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