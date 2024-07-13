63-річний відомий американський актор зіграв весілля з моделлю після шести років заручин

Церемонія зірок відбулася просто на узбережжі.
Популярний американський актор, зірка "Доктора Дуллітла" та "Поліцейського з Беверлі-Гіллз" Едді Мерфі офіційно одружився з моделлю Пейдж Батчер.
Зіркова пара заручилася ще 2018 року, проте лише через шість років зіграла весілля. Церемонія відбулася в Ангільї, заморській території Великої Британії. Про це пише People. Як повідомляють очевидці, церемонія була доволі камерною, де зібралося лише їхнє найближче оточення.
Для одруження модель обрала обтислу білу мереживну сукню з корсетом, а наречений – білосніжний діловий костюм.
Eddie Murphy got married pic.twitter.com/1uNdlb2HN2— Robert Littal BSO (@BSO) July 12, 2024
Зазначимо, Едді у шлюбі з Пейдж виховує двох дітей – 8-річну доньку Іззі Уну та 5-річного сина Макса Чарльза. Загалом актор виховує десятьох дітей від різних стосунків. Зокрема, 34-річного Еріка, 33-річного Крістіана, 31-річного Майлза Мітчелла, 24-річну Золу Айві та 17-річну Енджел Іріс. Для Мерфі це вже другий шлюб, а для його коханої – перший.
Нагадаємо, нещодавно ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко офіційно вийшла заміж за чоловіка-військового, бізнесмена Андрія Оністрата. Пара провела церемонію розпису після 18 років стосунків. Обранець ведучої назвав зворушливу причину, чому вони одружилися через такий термін.
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