63-річного Шона Пенна заскочили за палкими поцілунками з відомою українською акторкою у Франції

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн шалено закоханий та щасливий зі своєю обраницею, українською акторкою Ольгою Коротяєвою.

Пара разом вже п'ять місяців, і, схоже, у них все серйозно. А нещодавно закохані потрапили в об'єктиви папараці в аеропорту Ніцци. Вони не приховували своєї пристрасті одне до одного.

Пенн та Коротяєва так скучили за період розлуки, що просто біля аеропорту палко цілувалися, обіймалися, пише DailyMail.

Як відомо, про стосунки Шона Пенна з українською акторкою та ведучою Ольгою Коротяєвою заговорили у травні цього року. Тоді їх побачили разом під час вечері у Малібу.

Пізніше пара вирушила разом у відпустку до Європи, а у червні вони романтично цілувалися у Римі під час шопінгу. Наступного місяця, у липні, закоханих знову заскочили під час обіймів та поцілунків у Сен-Тропе, Франція.

Нагадаємо, що на початку вересня Шон Пенн з Ольгою Коротяєвою разом приїхали до України на Саміт перших леді та джентельменів. Пенн став почесним гостем цього заходу, а Ольга його супроводжувала. На саміті закохані сиділи одне біля одного і трималися за руки.

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