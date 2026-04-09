63-річний чоловік Полякової після застілля раптово опинився у лікарні: "Оля врятувала мені життя"

Оля Полякова з чоловіком

Чоловік співачки Олі Полякової — бізнесмен Вадим Буряковський — приголомшив подробицями серйозного інциденту, який ледь не коштував йому здоров’я.

За словами Вадима, непростий період для нього розпочався після звичайного застілля з друзями на початку цього року. Бізнесмен зізнається, що вирішив повернутися до старих звичок у харчуванні, що й призвело до різкого погіршення самопочуття.

«Приїхали знайомі, і ми були за столом. А я вже не пив та не їв українську жирну їжу — сало, горілка і ось це все. А компанія така, що ми раніше ось так їли. І захотілося повернутись у юність. Трохи перепив і загострився», — поділився Буряковський в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Після цього йому різко стало зле і посеред ночі він втратив свідомість, серйозно вдарившись головою. Лише після того, як прийшов до тями, він покликав на допомогу дружину. Оля одразу запідозрила лихе й наполягла на госпіталізації чоловіка, на що він погодився.

Вадим Буряковський / © Youtube/В гостях у Гордона

Під час обстеження лікарі виявили у нього серйозну проблему — виразку шлунка, яка загострилася після кількості випитого алкоголю й жирних страв. На щастя, обійшлося без хірургічного втручання, але стан вимагав негайного лікування. Нині Вадим Буряковський уже відновився, хоча наслідки інциденту ще даються взнаки — зокрема, шрам на голові після падіння. Сам бізнесмен не приховує вдячності дружині за її рішучість і турботу.

«Я вночі ще подивився, як бомбили Іран, пішов вимикати світло і знепритомнів. Б’юся головою об одвірок, а в нас зруб, гострий край — шрам на голові залишився. Обличчя у крові. Я прийшов до тями. Помився, покликав усіх, що мені погано і нема сил. Я сказав, що піду поспати, а Оля сказала їхати до лікарні. Ну, я вже зрозумів. Одразу там стало зле, поклали на операційний стіл. Але мене не різали, виразка шлунка була. Ми посиділи, все жирне та загострилося. Я коли це розповів лікареві, то він сказав, що інакше й бути не могло. Це добре, що все скінчилося. А Оля врятувала мені життя, ну звичайно, це ж моя дружина», — наголосив бізнесмен.

Вадим Буряковський / © Youtube/В гостях у Гордона

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова несподівано перервала розмову чоловіка Вадима з Дмитром Гордоном і кумедно змусила коханого «прощатися» з публікою.