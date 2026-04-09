ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
647
Час на прочитання
2 хв

63-річний чоловік Полякової після застілля раптово опинився у лікарні: "Оля врятувала мені життя"

Вадим назвав свій діагноз і пригадав госпіталізацію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Оля Полякова з чоловіком

Чоловік співачки Олі Полякової — бізнесмен Вадим Буряковський — приголомшив подробицями серйозного інциденту, який ледь не коштував йому здоров’я.

За словами Вадима, непростий період для нього розпочався після звичайного застілля з друзями на початку цього року. Бізнесмен зізнається, що вирішив повернутися до старих звичок у харчуванні, що й призвело до різкого погіршення самопочуття.

«Приїхали знайомі, і ми були за столом. А я вже не пив та не їв українську жирну їжу — сало, горілка і ось це все. А компанія така, що ми раніше ось так їли. І захотілося повернутись у юність. Трохи перепив і загострився», — поділився Буряковський в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Після цього йому різко стало зле і посеред ночі він втратив свідомість, серйозно вдарившись головою. Лише після того, як прийшов до тями, він покликав на допомогу дружину. Оля одразу запідозрила лихе й наполягла на госпіталізації чоловіка, на що він погодився.

Вадим Буряковський / © Youtube/В гостях у Гордона

Під час обстеження лікарі виявили у нього серйозну проблему — виразку шлунка, яка загострилася після кількості випитого алкоголю й жирних страв. На щастя, обійшлося без хірургічного втручання, але стан вимагав негайного лікування. Нині Вадим Буряковський уже відновився, хоча наслідки інциденту ще даються взнаки — зокрема, шрам на голові після падіння. Сам бізнесмен не приховує вдячності дружині за її рішучість і турботу.

«Я вночі ще подивився, як бомбили Іран, пішов вимикати світло і знепритомнів. Б’юся головою об одвірок, а в нас зруб, гострий край — шрам на голові залишився. Обличчя у крові. Я прийшов до тями. Помився, покликав усіх, що мені погано і нема сил. Я сказав, що піду поспати, а Оля сказала їхати до лікарні. Ну, я вже зрозумів. Одразу там стало зле, поклали на операційний стіл. Але мене не різали, виразка шлунка була. Ми посиділи, все жирне та загострилося. Я коли це розповів лікареві, то він сказав, що інакше й бути не могло. Це добре, що все скінчилося. А Оля врятувала мені життя, ну звичайно, це ж моя дружина», — наголосив бізнесмен.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова несподівано перервала розмову чоловіка Вадима з Дмитром Гордоном і кумедно змусила коханого «прощатися» з публікою.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie