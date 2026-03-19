ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
2 хв

63-річний чоловік Полякової розповів про кризи у шлюбі та чи доходило до розлучень: "Може і вдарити"

Вадим розкрив причини проблем у стосунках із зіркою.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Оля Полякова з чоловіком Вадимом

Оля Полякова з чоловіком Вадимом

Чоловік української співачки Олі Полякової — бізнесмен Вадим Буряковський — розкрив правду про їхній шлюб і кризи.

Подружжя вже понад 20 років разом. За словами Буряковського, у стосунках із артисткою неодноразово траплялися емоційні конфлікти. Він зазначив, що співачка має вибуховий характер, який інколи проявляється у скандалах. Щоправда, бізнесмен наголосив, що такі ситуації не мали серйозних наслідків і ніколи не ставили під загрозу їхній шлюб.

«Часто (були скандали та бійки — прим. ред.). Вона дуже емоційна людина. Вона ще боксом займалася. Вона може і вдарити, але не тому, що хоче вдарити, а через емоції. Якщо це можна назвати бійкою… Мені це смішно», — зізнався Буряковський в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Вадим Буряковський / © Youtube/В гостях у Гордона

Вадим Буряковський / © Youtube/В гостях у Гордона

Однією з причин криз у стосунках чоловік виконавиці назвав тривалі розлуки через гастрольний графік співачки. Утім, озираючись назад, він визнає, що свого час теж був таким і зловживав роботою.

«І зараз інколи виникають кризи. Довго не бачимося одне з одним. У неї багато роботи, вона живе нею. І до Олі в мене робота була моєю сім’єю і ходила зі мною свита. А тепер з певних причин я перестав займатися бізнесом — тим, чим я любив займатися», — пояснив чоловік Полякової.

Попри складні періоди, подружжя, яке виховує двох доньок, не розглядало варіант розриву шлюбу. Буряковський із гумором підкреслив, що їхній союз залишається міцним.

«Оля заявила, що піде з цього шлюбу тільки вперед ногами. А я кажу, що вона не дочекається», — з гумором наголосив Вадим.

Нагадаємо, нещодавно Вадим Буряковський розповів про 18-річну різницю у віці з Олею та як вона впливає на їхній шлюб насправді. Бізнесмен пояснив, що найбільше дається взнаки.

Дата публікації
Кількість переглядів
103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie