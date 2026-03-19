63-річний чоловік Полякової розповів про кризи у шлюбі та чи доходило до розлучень: "Може і вдарити"

Оля Полякова з чоловіком Вадимом

Чоловік української співачки Олі Полякової — бізнесмен Вадим Буряковський — розкрив правду про їхній шлюб і кризи.

Подружжя вже понад 20 років разом. За словами Буряковського, у стосунках із артисткою неодноразово траплялися емоційні конфлікти. Він зазначив, що співачка має вибуховий характер, який інколи проявляється у скандалах. Щоправда, бізнесмен наголосив, що такі ситуації не мали серйозних наслідків і ніколи не ставили під загрозу їхній шлюб.

«Часто (були скандали та бійки — прим. ред.). Вона дуже емоційна людина. Вона ще боксом займалася. Вона може і вдарити, але не тому, що хоче вдарити, а через емоції. Якщо це можна назвати бійкою… Мені це смішно», — зізнався Буряковський в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Вадим Буряковський

Однією з причин криз у стосунках чоловік виконавиці назвав тривалі розлуки через гастрольний графік співачки. Утім, озираючись назад, він визнає, що свого час теж був таким і зловживав роботою.

«І зараз інколи виникають кризи. Довго не бачимося одне з одним. У неї багато роботи, вона живе нею. І до Олі в мене робота була моєю сім’єю і ходила зі мною свита. А тепер з певних причин я перестав займатися бізнесом — тим, чим я любив займатися», — пояснив чоловік Полякової.

Попри складні періоди, подружжя, яке виховує двох доньок, не розглядало варіант розриву шлюбу. Буряковський із гумором підкреслив, що їхній союз залишається міцним.

«Оля заявила, що піде з цього шлюбу тільки вперед ногами. А я кажу, що вона не дочекається», — з гумором наголосив Вадим.

