Квентін Тарантіно з дружиною / © Associated Press

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Голлівудський режисер Квентін Тарантіно втретє став батьком.

Радісну новину повідомляє видання People з посиланням на представників знаменитості. Так, дружина 63-річного режисера — ізраїльська співачка та модель Даніела Пік — народила йому сина. Коли саме малюк з’явився на світ — точно не розкривають. Також батьки тримають в секреті ім’я дитини.

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«Квентін Тарантіно та його дружина Даніела Пік надзвичайно раді оголосити про народження своєї третьої дитини, хлопчика», — оголосив представник культового режисера.

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Квентін Тарантіно з дружиною / © Associated Press

Зазначимо, Квентін Тарантіно та Даніела Пік познаймились 2009 року в Тель-Авіві, куди знаменитість прибув із США, аби презентувати фільм «Безславні виродки». Після цього між ними доволі швидко закрутився роман. Щоправда, 2010 року пара розійшлась. Але 2016-го вони дали стосункам другий шанс та не прогадали. У червні 2017 року режисер освідчився молодшій на 20 років моделі, а вже у листопаді 2028-го закохані побралися.

У Квентіта Тарантіно та Даніели Пік троє дітей. У лютому 2020 року на світ з’явився первісток подружжя — син Лео. У липні 2022-го модель народила доньку Адріану. Цьогоріч родина Тарантіно стала на одного малюка більшою.

Нагадаємо, нещодавно українського співака Артема Пивоварова запідозрили у народженні первістка. У Мережі знайшли докази, що виконавець нібито став батьком.

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