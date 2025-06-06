63-річний Олексій Горбунов вперше озвучив розмір своєї пенсії і чому через неї змінив діяльність

Олексій Горбунов / © facebook.com/sergij.bordenuk

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Зірка кіно та серіалів Олексій Горбунов вперше за тривалий час виступив на сцені легендарного Будинку кіно в Києві.

На зустрічі з глядачами відомий український актор розповів про становлення своєї акторської кар’єри, а також виконав улюблені пісні разом зі своїм гуртом "Грусть Пілота" - "Ніч яка місячна", "Чарівна скрипка", "Чом ти не прийшов" та інші.

Олексій Горбунов виступив в столичному Будинку кіно

Крім цього, Олексій прочитав декілька поезій з творчого доробку Ліни Костенко і показав на великому екрані короткометражний фільм "Щастя", в якому знімався вже після повномасштабного вторгнення. Також Горбунов поділився зі сцени новинами зі свого творчого життя і разом з тим вперше зізнався, яку пенсію йому нарахувала держава.

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Кадр з короткометражного фільму "Щастя", в якому зіграв Олексій Горбунов

"Я 43 роки знімаюся в кіно, це 175 чи 177 фільмів. Точну цифру важко підрахувати. Ніколи б не подумав, але в свої 63 роки я став займатися стендапом. І скоро ще буду виходити з молодими в Twitch (платформа для онлайн відеотрансляцій. – Ред.). Тому що пенсії немає, кіна – майже теж, а треба ж якось жити. Я дітям своїм кажу, що зараз складні часи і треба готуватися до всього. Це колись тато був зіркою, а зараз – тато на пенсії. А пенсія у тата – 3 тисячі 400 гривень. І я сказав: "Ні-ні-ні, мені не треба. Віддайте людям, яким це більш важливо і потрібно". А я вже якось з молодими, під гітару на вулиці чи в Інтернеті. До речі, для військових ми теж виступаємо, і де тільки вже не були", – відверто розповів на своєму творчому вечорі в Києві Олексій Горбунов.

Зазначимо, популярний актор, відомий своєю участю у таких серіалах як "Графиня де Монсоро", "Курсанти", "Каменська" ще 2014 року відмовився від участі в усіх російських проєктах і повернувся в рідну Україну. Наразі проживає в Києві і в Одесі, періодично виїжджає за кордон на свої творчі вечори і знімання в іноземних фільмах чи серіалах.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров теж розкрив суму власної пенсії і своїх колег, чим шокував багатьох прихильників.