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63-річний Олексій Горбунов вперше озвучив розмір своєї пенсії і чому через неї змінив діяльність
У Києві відбувся творчий вечір відомого актора, на якому він був дуже відвертим зі своїми шанувальниками.
Зірка кіно та серіалів Олексій Горбунов вперше за тривалий час виступив на сцені легендарного Будинку кіно в Києві.
На зустрічі з глядачами відомий український актор розповів про становлення своєї акторської кар’єри, а також виконав улюблені пісні разом зі своїм гуртом "Грусть Пілота" - "Ніч яка місячна", "Чарівна скрипка", "Чом ти не прийшов" та інші.
Крім цього, Олексій прочитав декілька поезій з творчого доробку Ліни Костенко і показав на великому екрані короткометражний фільм "Щастя", в якому знімався вже після повномасштабного вторгнення. Також Горбунов поділився зі сцени новинами зі свого творчого життя і разом з тим вперше зізнався, яку пенсію йому нарахувала держава.
"Я 43 роки знімаюся в кіно, це 175 чи 177 фільмів. Точну цифру важко підрахувати. Ніколи б не подумав, але в свої 63 роки я став займатися стендапом. І скоро ще буду виходити з молодими в Twitch (платформа для онлайн відеотрансляцій. – Ред.). Тому що пенсії немає, кіна – майже теж, а треба ж якось жити. Я дітям своїм кажу, що зараз складні часи і треба готуватися до всього. Це колись тато був зіркою, а зараз – тато на пенсії. А пенсія у тата – 3 тисячі 400 гривень. І я сказав: "Ні-ні-ні, мені не треба. Віддайте людям, яким це більш важливо і потрібно". А я вже якось з молодими, під гітару на вулиці чи в Інтернеті. До речі, для військових ми теж виступаємо, і де тільки вже не були", – відверто розповів на своєму творчому вечорі в Києві Олексій Горбунов.
Зазначимо, популярний актор, відомий своєю участю у таких серіалах як "Графиня де Монсоро", "Курсанти", "Каменська" ще 2014 року відмовився від участі в усіх російських проєктах і повернувся в рідну Україну. Наразі проживає в Києві і в Одесі, періодично виїжджає за кордон на свої творчі вечори і знімання в іноземних фільмах чи серіалах.
Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров теж розкрив суму власної пенсії і своїх колег, чим шокував багатьох прихильників.