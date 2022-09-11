64-річна Мадонна без фотошопу шокувала зовнішнім виглядом

У Мережі оприлюднили фото, на яких попдіва Мадонна зображена без фотошопу.

Співачка Мадонна нещодавно відвідала Нью-йоркський тиждень моди, де здивувала прихильників своїм зовнішніми видом.

Зокрема, артистку сфотографували та знімки без фотошопу виклали у Мережу. На фото артистка зовсім не схожа на себе. Так, її волосся було заплетене у косички. Для заходу співачка обрала чорний корсет, спідницю у клітинку, колготи у сіточку. Свій образ знаменитість доповнила прикрасами. До слова, Мадонна зробила макіяж та висвітлила брови.

Для перегляду гортайте праворуч

Образ Мадонни здивував її прихильників. Ба більше, фото, яке вона згодом оприлюднила в Instagram, зовсім відрізнялось від того, яке опублікували користувачі.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Зазначимо, нещодавно Мадонна теж дещо збентежила шанувальників своєю витівкою. На сторінці в Instagram 64-річна співачка опублікувала дивне відео, де продемонструвала діамантові зуби.

Читайте також: