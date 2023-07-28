64-річна Мадонна після знепритомнення і госпіталізації у відвертому корсеті станцювала на камеру

Американська співачка Мадонна навіть після знепритомнення та екстреної госпіталізації не збирається йти на заслужений відпочинок.

Щойно артистці стало легше, вона одразу вийшла з фанами на зв'язок. І зробила це 64-річна Медж в притаманній їй епатажній формі. На сторінці в Instagram зірка розмістила відео, де постала у чорних штанах та відвертому корсеті зі шкіряною вставкою.

У такому вигляді артистка показала звабливі па. Також виконавиця повідомила, що цьогоріч святкує 40-річчя від дня виходу свого першого альбому Madonna:

"Маючи можливість рухати тілом і хоч трохи танцювати, я почуваюся найщасливішою зіркою у світі! Дякую всім моїм шанувальникам і друзям! Ви, мабуть, теж мої щасливі зірки! І вітаю з 40 річницею мого першого альбому", - написала Мадонна.

64-річна Мадонна у напівпрозорому корсеті станцювала на камеру

Нагадаємо, що 30 червня, просто перед тим, як Мадонна збиралася у світовий тур, її знайшли непритомною та екстрено госпіталізували до лікарні. Отямившись, артистка не стала тягнути і про всяк випадок склала заповіт.

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