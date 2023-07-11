64-річна Мадонна склала заповіт після того, як неочікувано опинилася в реанімації

Попзірка вирішила, як розпорядитися спадщиною у 850 мільйонів доларів.
Американська співачка Мадонна після екстреної госпіталізації серйозно замислилася над тим, що буде після її смерті.
Зірка вже склала заповіт, у якому детально прописала усі пункти, як стосуються її пісень та спадку у цілих 850 мільйонів доларів. Подробицями документу з виданням The Sun поділилася інсайдери.
Так, Мадонна твердо вирішила, що проти того, аби після її смерті, "великі боси" влаштовували гастрольні тури з її голограмою чи іншими технологіями.
"За винятком Abba Voyage, використання голограм для оживлення виконавців було, м’яко кажучи, сумнівними. Голограмний тур Вітні Г'юстон був розкритикований критиками, і Мадонна відмовляється дозволяти жадібним до грошей босам робити те саме з нею. Вона витратила все своє життя на те, щоб вирішувати питання та підтримувати культурну значущість — і немає жодного шансу, що вона дозволить заплямувати всю свою важку працю", - розповів інсайдер.
Окрім того, Мадонна прагне уникнути суперечок та сварок за майно між своїми шістьома дітьми. Тож співачка прийняла рішення порівну розділити права на свої пісні між нащадками.
Не забула зірка й про свого менеджера Гая Осірі. За словами інсайдера, він також отримає певну частку від Мадонни у знак подяки за тривалу сумісну працю.
Нагадаємо, що 30 червня стало відомо, що Мадонну знайшли непритомною у власному будинку та екстрено госпіталізували до лікарні. Як повідомив її менеджер, причиною занедужання зірки стала серйозна бактеріальна інфекція, через яку співачка не могла встати з ліжка та постійно блювала. У цей же час Мережую почали ширитися чутки про передозування наркотиками у артистки.
Через півтора тижні після госпіталізації Мадонна вийшла на зв'язок з шанувальниками та розповіла про своє самопочуття. Також цього ж дня фани заскочили зірку під час прогулянки.
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