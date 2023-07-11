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64-річна Мадонна склала заповіт після того, як неочікувано опинилася в реанімації

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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64-річна Мадонна склала заповіт після того, як неочікувано опинилася в реанімації

Мадонна / Фото: Associated Press

Попзірка вирішила, як розпорядитися спадщиною у 850 мільйонів доларів.

Американська співачка Мадонна після екстреної госпіталізації серйозно замислилася над тим, що буде після її смерті. 

Зірка вже склала заповіт, у якому детально прописала усі пункти, як стосуються її пісень та спадку у цілих 850 мільйонів доларів. Подробицями документу з виданням The Sun поділилася інсайдери.

Так, Мадонна твердо вирішила, що проти того, аби після її смерті, "великі боси" влаштовували гастрольні тури з її голограмою чи іншими технологіями. 

"За винятком Abba Voyage, використання голограм для оживлення виконавців було, м’яко кажучи, сумнівними. Голограмний тур Вітні Г'юстон був розкритикований критиками, і Мадонна відмовляється дозволяти жадібним до грошей босам робити те саме з нею. Вона витратила все своє життя на те, щоб вирішувати питання та підтримувати культурну значущість — і немає жодного шансу, що вона дозволить заплямувати всю свою важку працю", - розповів інсайдер.

Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Окрім того, Мадонна прагне уникнути суперечок та сварок за майно між своїми шістьома дітьми. Тож співачка прийняла рішення порівну розділити права на свої пісні між нащадками. 

Не забула зірка й про свого менеджера Гая Осірі. За словами інсайдера, він також отримає певну частку від Мадонни у знак подяки за тривалу сумісну працю.

Мадонна з дітьми / © instagram.com/madonna
Мадонна з дітьми / Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, що 30 червня стало відомо, що Мадонну знайшли непритомною у власному будинку та екстрено госпіталізували до лікарні. Як повідомив її менеджер, причиною занедужання зірки стала серйозна бактеріальна інфекція, через яку співачка не могла встати з ліжка та постійно блювала. У цей же час Мережую почали ширитися чутки про передозування наркотиками у артистки.

Через півтора тижні після госпіталізації Мадонна вийшла на зв'язок з шанувальниками та розповіла про своє самопочуття. Також цього ж дня фани заскочили зірку під час прогулянки.

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Дата публікації
Перегляди
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