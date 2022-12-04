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64-річна Мадонна у корсеті, колготах в сіточку і з батогом у руках прийшла на виставку, присвячену її фотокнизі "Секс"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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608
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64-річна Мадонна у корсеті, колготах в сіточку і з батогом у руках прийшла на виставку, присвячену її фотокнизі "Секс"

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Скандальна зірка вкотре епатувала публіку.

Американська поп-зірка Мадонна невтомно доводить, що епатаж тече у неї в крові.

Днями знаменитість, якій у серпні цього року виповнилося 64 роки, вкотре приголомшила публіку своїм зухвалим образом. Виконавиця відвідала виставку на ярмарку сучасного мистецтва Miami Art Basel. Цей захід присвятили 30-річчю легендарної фотокниги Мадонни "Секс" та її перевиданню.

Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

В об'єктивах папараці скандальна попвиконавиця постала у чорних туфлях-човниках, колготах у дрібну сітку, корсеті та смокінгу. Образ Мадонна доповнила діамантовими грилзами, сережками-кільцями та зачіскою з косичок, яка емітувала роги овна. Зухвалості луку артистки додав батіг у руках.

Для перегляду фото гортайте ліворуч

Нагадаємо, нещодавно у США святкували День Подяки. З цієї нагоди Мадонна на рідкісних фото показала усіх своїх шістьох дітей і поділилася світлинами зі святкування. Цікаво, що наявність дітей поряд не завадила прихильниці епатажу Мадонні вбратися в екстравагантне вбрання.Так, артистка надала перевагу чорній сукні з тугим корсетом та пікантним декольте.

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Дата публікації
Перегляди
608
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