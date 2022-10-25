64-річна Мадонна у шкіряному вбранні похизувалася формами на фото з дивного ракурсу

Попдіва знову змусила своїх шанувальників зніяковіти.

Співачка Мадонна знову приголомшила фанів світлинами, на яких похизувалася своїми принадами. Щоправда, фото артистка зробила з дуже дивного ракурсу.

Дві світлини, які Мадонна поширила у сторіз, були зроблені між ніг співачки, а на тертій вона звабливо вигнулася уперед.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Пікантності на фото 64-річної виконавиці додали обтисле шкірне вбрання та масивні блискучі прикраси на шиї.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Також Мадонна поділилася селфі у тому ж вбранні, але із рожевими окулярами, які відповідали кольору її волосся.

"Якщо на моєму обличчі є усмішка, це лише спроба обдурити публіку. Сльози клоуна...коли нікого немає навкруги", - додала неоднозначний підпис Медж.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Шанувальники Мадонни вже майже звикли до таких її витівок. Нещодавно зірка у відвертому вбранні запалила на вечірці свого 17-річного сина.

Читайте також: