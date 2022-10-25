64-річна Мадонна у шкіряному вбранні похизувалася формами на фото з дивного ракурсу

Попдіва знову змусила своїх шанувальників зніяковіти.
Співачка Мадонна знову приголомшила фанів світлинами, на яких похизувалася своїми принадами. Щоправда, фото артистка зробила з дуже дивного ракурсу.
Дві світлини, які Мадонна поширила у сторіз, були зроблені між ніг співачки, а на тертій вона звабливо вигнулася уперед.
Пікантності на фото 64-річної виконавиці додали обтисле шкірне вбрання та масивні блискучі прикраси на шиї.
Також Мадонна поділилася селфі у тому ж вбранні, але із рожевими окулярами, які відповідали кольору її волосся.
"Якщо на моєму обличчі є усмішка, це лише спроба обдурити публіку. Сльози клоуна...коли нікого немає навкруги", - додала неоднозначний підпис Медж.
Шанувальники Мадонни вже майже звикли до таких її витівок. Нещодавно зірка у відвертому вбранні запалила на вечірці свого 17-річного сина.
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