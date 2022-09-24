64-річна Мадонна у спокусливому вбранні поцілувалася із дівчиною у відвертому кліпі

64-річна Мадонна знову приголомшила публіку сміливим кліпом. Разом із домініканською реперкою та авторкою сексуального контенту Tokischa співачка переспівала свій хіт Hung Up.

У новому кліпі Мадонна продемонструвала одразу декілька сміливих образів. 64-річна виконавиця приміряла спокусливі бюст'є, коротенькі шортики та колготки у сіточку.

Крім того, фанів приголомшили сексуально-відверті сцени у відео, на яких Мадонна широко розсувала ноги, мацала Tokischa за сідниці та навіть цілувалася із молодою артисткою на тлі ікон.

Коментарі під прем'єрою співачки вийшли досить неоднозначними - хтось у захваті від нового іміджу Мадонни, а хтось навпаки вважає, що 64-річна артистка має "пригальмувати".

Королева Мадонна віднайшла себе знов!

Мадонна, як завжди, виглядає по-королевськи!

І це крутий хіт? Це дно!

Я люблю Мадонну такою, якою вона була!

Раніше Мадонна здивувала своїх шанувальників новим образом - співачка з'явилася із висвітленими бровами та рудим волоссям.

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