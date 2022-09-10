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64-річна Мадонна з дивною маскою і діамантовими зубами нарвалася на критику: "Це вже реально лякає"

Дата публікації
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17к
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64-річна Мадонна з дивною маскою і діамантовими зубами нарвалася на критику: "Це вже реально лякає"

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Співачка Мадонна продовжує бентежити шанувальників своїми витівками.

Попдіва Мадонна знову приголомшила Мережу дивним відео. На своїй сторінці в Instagram 64-річна співачка продемонструвала діамантові зуби.

На відео Мадонна позувала з Insta-фільтром, який домалював на обличчі зірки бороду та чудернацькі малюнки. На тлі виконавиця додала пісню домініканської реперки Tokischa, а саму публікацію співачка підписала уривком рядка з треку.

"Tokischa, що я хочу нову дупу...", - написала Мадонна. 

Фани зірки були здивовані незрозумілим дописом виконавиці. У коментарях на співачку чекала хвиля критики - шанувальники вважають, що зараз 64-річна співачка перетинає межу. 

  • Це вже реально лякає! Що сталося з твоїм обличчям? 
  • Любила Мадонну завжди, але зараз... це більше не вона!
  • Це вже якось огидно! Навіщо вона це робить?
  • Жінко, схаменіться! 

Нагадаємо, днями Мадонна приголомшила ще однією новиною - співачка зустрічається з хлопцем, що на 41 рік молодший за неї.

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