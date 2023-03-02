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64-річна Мадонна закрутила роман з 29-річним боксером і показала перше спільне фото з ним

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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64-річна Мадонна закрутила роман з 29-річним боксером і показала перше спільне фото з ним

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Велелюбній зірці нема коли сумувати на самоті.

Американська попзірка Мадонна після розриву з 23-річним манекенником Ендрю Дарнеллом не довго сумувала наодинці.

Так, подейкують, що 65-річна Медж закрутила новий роман. Цього разу обранцем співачки став 29-річний боксер  Джош Поппер. За інформацією видання DailyMail, Поппер тренує одного з дітей Мадонни у спортзалі в Нью-Йорку.

Зазначимо, що раніше Мадонна ділилася спільним селфі з молодим бойфрендом в Instagram, втім пізніше видалила світлину. Постив у своєму фотоблогу кадр з зірковою дівчиною й Поппер.

Новому бойфренду Мадонни 29 років / © instagram.com/_joshpopper
Новому бойфренду Мадонни 29 років / Фото: instagram.com/_joshpopper
Новому бойфренду Мадонни 29 років / © instagram.com/_joshpopper
Новому бойфренду Мадонни 29 років / Фото: instagram.com/_joshpopper

За словами інсайдерів, наближених до пари, спілкування Мадонни та Джоша виходить далеко за рамки ділових.

Новому бойфренду Мадонни 29 років / © instagram.com/_joshpopper
Новому бойфренду Мадонни 29 років / Фото: instagram.com/_joshpopper

Нагадаємо, що до Джоша Поппера Мадонна зустрічалася з 23-річним манекенником Ендрю Дарнеллом. Їхній роман розпочався у вересні минулого року і закінчився у лютому 2023-го. Подейкують, що Ендрю знайшов собі дівчину свого віку, що дуже вдарило по самооцінці знаменитості. Та, зрештою, судячи з її нових стосунків, у Медж зі сприйняттям себе все гаразд.

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Дата публікації
Перегляди
1591
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