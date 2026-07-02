ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
594
Час на прочитання
2 хв

64-річна Руснак здивувала, як погодилась грати у виставі майже оголеною і як схудла на 7 кг для ролі

Артистка грає у виставі «Марія Стюарт». Знаменитість виходить на сцену в доволі пікантному образі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Лариса Руснак

Лариса Руснак / © instagram.com/larysarusnakofficial

Зірка серіалу «Тиха Нава», акторка Лариса Руснак, яка раніше розкрила причину розпаду її шлюбу, розповіла про свою доволі пікантну роль.

Знаменитість грає у виставі «Марія Стюарт» від режисера Івана Уривського. На сцену 64-річній артистці доводиться виходити майже оголеною. Акторка в інтерв’ю Oboz.ua зізнається, що не одразу на це погодилась. Ба більше, Лариса Руснак навіть намагалась вмовити режисера розглянути інші образи. Акторка зізнається, що в неї викликав сумніви її вік.

«Ні, прийняла не одразу. Я навіть підходила до режисера Івана Уривського й пропонувала варіанти, як можна було б обійтися без цього. А він сміявся: „Що таке? У вас із цим якісь проблеми?“. Коли я була молодою, це не викликало жодних переживань. А з віком починаєш дивитися на себе інакше. Не тому, що соромишся тіла. Просто хочеться мати гідний вигляд», — зізналась артистка.

Лариса Руснак / © instagram.com/larysarusnakofficial

Лариса Руснак / © instagram.com/larysarusnakofficial

Врешті, Лариса Руснак все ж таки погодилась на цю авантюру. Знаменитість навіть схудла на сім кілограм, аби мати гарний вигляд на сцені. Акторка говорить, що просто почала менше їсти та більше рухатися.

«Я точно не хотіла б бути тією дорослою акторкою, на яку дивляться зі співчуттям: мовляв, навіщо це робить. Якщо вже виходити на сцену в такому образі, то це має бути красиво, тому додатково ще й схудла на сім кілограмів», — поділилась знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська зізналась, що схудла на 12 кг. Виконавиця вже назвала свою нинішню вагу та розкрила секрет стрункості.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
594
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie