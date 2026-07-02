64-річна Руснак здивувала, як погодилась грати у виставі майже оголеною і як схудла на 7 кг для ролі

Лариса Руснак / © instagram.com/larysarusnakofficial

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Зірка серіалу «Тиха Нава», акторка Лариса Руснак, яка раніше розкрила причину розпаду її шлюбу, розповіла про свою доволі пікантну роль.

Знаменитість грає у виставі «Марія Стюарт» від режисера Івана Уривського. На сцену 64-річній артистці доводиться виходити майже оголеною. Акторка в інтерв’ю Oboz.ua зізнається, що не одразу на це погодилась. Ба більше, Лариса Руснак навіть намагалась вмовити режисера розглянути інші образи. Акторка зізнається, що в неї викликав сумніви її вік.

«Ні, прийняла не одразу. Я навіть підходила до режисера Івана Уривського й пропонувала варіанти, як можна було б обійтися без цього. А він сміявся: „Що таке? У вас із цим якісь проблеми?“. Коли я була молодою, це не викликало жодних переживань. А з віком починаєш дивитися на себе інакше. Не тому, що соромишся тіла. Просто хочеться мати гідний вигляд», — зізналась артистка.

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Лариса Руснак / © instagram.com/larysarusnakofficial

Врешті, Лариса Руснак все ж таки погодилась на цю авантюру. Знаменитість навіть схудла на сім кілограм, аби мати гарний вигляд на сцені. Акторка говорить, що просто почала менше їсти та більше рухатися.

«Я точно не хотіла б бути тією дорослою акторкою, на яку дивляться зі співчуттям: мовляв, навіщо це робить. Якщо вже виходити на сцену в такому образі, то це має бути красиво, тому додатково ще й схудла на сім кілограмів», — поділилась знаменитість.

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