64-річна зірка "Району Мелроуз" Локлір через рік після зірваних заручин закрутила новий роман

Хізер Локлір / © Associated Press

Реклама

Американська акторка Хізер Локлір, відома за серіалами «Район Мелроуз» та «Династія», закрутила новий роман у 64 роки.

Обранцем зірки став актор і продюсер Лоренцо Ламас, який старший за неї на чотири роки. За словами представника Ламаса, їхній роман триває вже кілька місяців і стрімко набирає обертів. Інсайдери виданню Daily Mail зізнаються, що пара вже зробила серйозний крок — познайомила своїх дітей, що може свідчити про серйозність намірів. Водночас сама Локлір поки що утримується від публічних коментарів щодо нового роману.

Лоренцо Ламас / © Associated Press

Для акторки ці стосунки стали новим етапом після розриву з колишнім нареченим Крісом Хейссером, із яким вона була заручена п’ять років. Їхні стосунки завершилися торік навесні. Загалом, особисте життя Локлір неодноразово опинялося в центрі уваги. Раніше вона вже двічі була заміжня: до Кріса вона 2011 року розійшлася з актором Джеком Вогнером.

Реклама

Цікаво, що Хізер має непросте минуле. Вона тривалий час боролася із алкогольною та наркотичною залежністю, а також мала проблеми з правосуддям. Гізер декілька разів потрапляла до психлікарні, зокрема після невдалої спроби самогубства. На щастя, госпіталізація допомогла їй стабілізувати стан і тепер вона продовжує життя з чистого аркуша.

