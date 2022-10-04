64-річний Алек Болдвін сфотографувався одразу з сімома своїми дітьми

Відомий американський актор Алек Болдвін має чималу родину. Зокрема, він щасливий татусь одразу вісьмох дітей.

Утім, знаменитість переважно не ділиться з шанувальниками сімейним контентом. Натомість його дружина - Гіларія – залюбки це робить.

Так, у своєму Instagram кохана актора опублікувала сімейну світлину. На знімку подружжя позувало перед камерою одразу з сімома своїми дітьми. Зокрема, це їхнє перше фото з найменшою донькою.

Як зазначила Гіларія, на сімейному кадрі не вистачає лише доньки Алека від першого шлюбу – Айрленд.

Алек Болдвін з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

"Наше перше фото з найменшою Болдвін. Яка ж Болдвініто команда мрії. Айрленд, за тобою сумуємо та любимо", - підписала світлину дружина Болдвіна.

Зазначимо, що Алек та Гіларія Болдвіни виховують 9-річну Кармен, 7-річного Рафаеля, 6-річного Леонардо, 4-річного Ромео, дворічного Едуардо, 1-річну Люсію та новонароджену Іларію. Також в актора є 26-річна донька-модель Айрленд від Кім Бесінгер.

Нагадаємо, 21 жовтня минулого року Алек Болдвін під час знімань фільму "Іржа" випадково застрелив операторку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоела Соуза. Зі свого боку, Болдвін заявив, що він направив пістолет на Гатчінс за вказівкою, але зброя вистрелила без натискання на курок.

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