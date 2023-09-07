64-річний Шон Пенн приїхав до Києва з коханою-українкою і на заході мило тримався з нею за руки

Голлівудський актор і режисер Шон Пенн приїхав до Києва, але не сам. Компанію знаменитості склала його кохана, українська ведуча та акторка Ольга Коротяєва.

64-річний режисер разом зі своєю 43-річною обраницею відвідав Саміт перших леді та джентельменів, де він був запрошеним гостем. Пара мило сиділа одне біля одного та трималася за руки.

Шон Пенн та Ольга Коротяєва у Києві / Фото: president.gov.ua

До слова, Шон Пенн був одним зі спікерів на Саміті перших леді та джентельменів. Він вкотре наголосив, що Україна має перемогти у війні з Росією та стати успішною країною.

"Ми всі сподіваємося, що Україна стане каталізатором змін в історії людства. Я приїжджаю до України в ці часи, коли йде війна, і я розумію, як це складно. Але приїжджаю і розумію, як же тут пахне єдністю. Україна має виграти і бути успішною", - зазначив режисер.

Шон Пенн на Саміті перших леді та джентельменів / Фото: скриншот з відео

Також Шон Пенн висловив своє захоплення сміливістю та стійкістю українців. Окрім того, він наголосив, що західним країнам недостатньо лише згадувати про Україну. Режисер переконаний, що українцям потрібно надавати все необхідне, аби вони вигнали ворога зі своєї землі.

"Такої стійкості я ніколи не бачив до цього. Я спостерігаю за тими викликами, які постали перед вами в пошуку вашої свободи. Можливо, завдяки досвіду попередніх поколінь у вас сформувалася ДНК, яка дозволяє вашому народові ставати великим, коли це потрібно. Я бачу, що ви стаєте великими, це призводить до змін. Але для того, щоб залишатися на правильному боці історії, треба не лише говорити про Україну, але й давати Україні все те, що їй необхідно, для того, щоб виграти цю війну", - прокоментував актор.

Шон Пенн на Саміті перших леді та джентельменів / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, чутки про роман Шона Пенна з Ольгою Коротяєвою з'явилися ще наприкінці травня, коли їх разом заскочили за поцілунками. Згодом режисер підтвердив роман з українською акторкою, коли почав разом з нею приходити на публічні заходи.

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