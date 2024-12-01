64-річний Шон Пенн закрутив роман з молодшою на 34 роки відомою акторкою і вперше показав її публіці

Голлівудський актор і режисер Шон Пенн припинив приховувати роман із молодшою на 34 роки відомою акторкою з Молдови Валерією Ніков.

Вони разом дебютували як пара на світському заході. Зокрема, закохані відвідали Міжнародний кінофестиваль у Марракеші. На подію 64-річний Шон Пенн одягнув офіційний костюм із сорочкою та краваткою, а от його молода обраниця – чорну довгу сукню вільного крою. Волосся Валерія зібрала в пучок.

До слова, це перший офіційний вихід Пенна та Ніков на світську подію як пари. Закохані припинили приховувати стосунки та підтвердили їхній роман. На червоному хіднику парочка не соромилася демонструвати почуттів та залюбки позувала, обійнявшись перед об'єктивами фотокамер.

Шон Пенн і Валерія Ніков / Фото: Getty Images

Зазначимо, вперше про роман Шона Пенна із молодшою на 34 роки Ніков заговорили у вересні цього року. Тоді парочку заскочили під час прогулянки вулицями Мадрида. Закохані трималися за руки та пристрасно цілувалися. Однак офіційно Пенн та Ніков не квапилися підтверджувати роман, а зробили це лише зараз.

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