64-річну Мадонну знайшли непритомною: зірку екстрено госпіталізували до лікарні

З американською попспівачкою Мадонною стався неприємний інцидент. Наразі 64-річна зірка перебуває в реанімаційному відділені.

Мадонні стало зле 24 червня. Як розповів менеджер артистки Гай Осірі на своїй сторінці в Instagram, у неї виявили бактеріальну інфекцію. Виконавицю знайшли непритомною і екстрено госпіталізували до лікарні. Зараз знаменитість перебуває під наглядом лікарів:

"Її здоров'я покращується, але вона все ще під медичним наглядом. Повне одужання очікується. На цей час ми змушені призупинити всі заходи, в яких бере участь Мадонна, в тому числі й тур", - додав Осірі.

Про госпіталізацію Мадонни повідомив її менеджер / Фото: instagram.com/guyoseary

Зазначимо, що на початку року Мадонна оголосила про світовий тур з 35 концертів. Він мав розпочатися 15 липня. Це турне виконавиця хотіла присвятити 40-річчю свого культового хіта Holiday.

Нагадаємо, лише декілька тижнів тому 64-річна Мадонна демонструвала гнучкість свого тіла. На сторінці в Instagram виконавиця поділилася кадрами, де зображена в епатажному вигляді – в корсеті та колготах в сіточку і звабливо повигиналася на камеру.

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