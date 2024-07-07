65-річна Мадонна показала рідкісні фото одразу трьох підрослих названих дітей: "Життя неймовірне"

Американська попзірка Мадонна показала, як з друзями та родиною відсвяткувала День незалежності США.

Так, днями діва організувала вечірку в клубі Нью-Йорку, де не лише відсвяткувала державне свято, але й річницю з моменту свого одужання. Як відомо, минулого року вона перенесла важку бактеріальну хворобу й тривалий час перебувала в лікарні. Тож, подвійне свято Мадонна зустріла у пікантному червоному костюмі, який доповнила шкіряними рукавичками та прикрасами. Разом з нею порозважалися декілька молодиків. Зокрема, фотограф Стівен Мейзело, дизайнер Луар Рауль Лопес та ще один загадковий хлопець.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Ба більше, на вечірку зіркова мама запросила також своїх названих дітей. Так, серед гостей можна було помітити Девіда Банду та доньок-близнят Естер і Стеллу Чікконе. Решту трьох своїх нащадків артистка не показувала.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

"Щасливого 4 липня! Рік тому в цей день я щойно повернулася додому з лікарні після перенесеної важкої хвороби. Тоді я ледве могла стояти на задньому дворі тримаючи один бенгальський вогник. Втім, я дивом одужала і провела чудовий рік. Дякую тобі, Боже. Життя неймовірне", - підписала кадри у фотоблогу попдіва.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, нещодавно дружина важкохворого Брюса Вілліса Емма також показала рідкісні кадри їхніх двох доньок і як вони відсвяткували День незалежності США.

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