65-річна Мадонна показала рідкісні фото одразу трьох підрослих названих дітей: "Життя неймовірне"

Родина відірвалася на вечірці.
Американська попзірка Мадонна показала, як з друзями та родиною відсвяткувала День незалежності США.
Так, днями діва організувала вечірку в клубі Нью-Йорку, де не лише відсвяткувала державне свято, але й річницю з моменту свого одужання. Як відомо, минулого року вона перенесла важку бактеріальну хворобу й тривалий час перебувала в лікарні. Тож, подвійне свято Мадонна зустріла у пікантному червоному костюмі, який доповнила шкіряними рукавичками та прикрасами. Разом з нею порозважалися декілька молодиків. Зокрема, фотограф Стівен Мейзело, дизайнер Луар Рауль Лопес та ще один загадковий хлопець.
Ба більше, на вечірку зіркова мама запросила також своїх названих дітей. Так, серед гостей можна було помітити Девіда Банду та доньок-близнят Естер і Стеллу Чікконе. Решту трьох своїх нащадків артистка не показувала.
"Щасливого 4 липня! Рік тому в цей день я щойно повернулася додому з лікарні після перенесеної важкої хвороби. Тоді я ледве могла стояти на задньому дворі тримаючи один бенгальський вогник. Втім, я дивом одужала і провела чудовий рік. Дякую тобі, Боже. Життя неймовірне", - підписала кадри у фотоблогу попдіва.
Нагадаємо, нещодавно дружина важкохворого Брюса Вілліса Емма також показала рідкісні кадри їхніх двох доньок і як вони відсвяткували День незалежності США.
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