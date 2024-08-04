65-річна Мадонна попозувала топлес і заінтригувала новим романом з молодим бойфрендом

Артистка опублікувала епатажні фото.
Американська попзірка Мадонна приголомшила фанів новими знімками.
Так, зірка влаштувала собі пікантну фотосесію й результатом поділилася у своєму фотоблогу. На зображеннях повністю оголена Мадонна позує у душі, де її груди прикриває лише волосся. Також доповнили вигляд артистки ювелірні прикраси та легкий макіяж з акцентом на губи.
Кокетлива білявка також наробила знімків топлес з загадковим коханцем, у якого вона сидить на колінах. Разом пара попозувала у ліжку. Ще більше уяву фанів розбурхав підпис світлин: "Гарячі розваги влітку…".
До слова, ще минулого місяця Мадонна у Instagram засвітила свого нового бойфренда на черговій пікантній світлині, де він кладе руку їй на груди. Проте зірка не розкриває подробиць і поки офіційно не підтверджує їхній роман.
У коментарях 65-річна співачка отримала чимало компліментів від прихильників:
- Один факт про Мадонну: вона має незмінний вигляд з 80-х років, і саме тому я її люблю
- Вау! Твій новий бойфренд має неймовірний вигляд
- Ти – це визначення до слова "гарячий"
- Ви лишень погляньте, яка Мадонна гарна
Нагадаємо, нещодавно названий син Мадонни пожалівся на скрутні часи й зізнався, що йому не вистачає коштів на життя.
Читайте також:
- Наталія Могилевська показала, яку мрію 4-річної доньки втілила: "Зробила свято"
- Тіна Кароль у камуфляжі показала, як проходить військове навчання: "Недоспані ночі"
- Перше "золото" для України Олімпіади-2024: Вакарчук, Білик й інші зірки привітали шаблісток з Харлан