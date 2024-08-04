65-річна Мадонна попозувала топлес і заінтригувала новим романом з молодим бойфрендом

Американська попзірка Мадонна приголомшила фанів новими знімками.

Так, зірка влаштувала собі пікантну фотосесію й результатом поділилася у своєму фотоблогу. На зображеннях повністю оголена Мадонна позує у душі, де її груди прикриває лише волосся. Також доповнили вигляд артистки ювелірні прикраси та легкий макіяж з акцентом на губи.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Кокетлива білявка також наробила знімків топлес з загадковим коханцем, у якого вона сидить на колінах. Разом пара попозувала у ліжку. Ще більше уяву фанів розбурхав підпис світлин: "Гарячі розваги влітку…".

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

До слова, ще минулого місяця Мадонна у Instagram засвітила свого нового бойфренда на черговій пікантній світлині, де він кладе руку їй на груди. Проте зірка не розкриває подробиць і поки офіційно не підтверджує їхній роман.

У коментарях 65-річна співачка отримала чимало компліментів від прихильників:

Один факт про Мадонну: вона має незмінний вигляд з 80-х років, і саме тому я її люблю

Вау! Твій новий бойфренд має неймовірний вигляд

Ти – це визначення до слова "гарячий"

Ви лишень погляньте, яка Мадонна гарна

Нагадаємо, нещодавно названий син Мадонни пожалівся на скрутні часи й зізнався, що йому не вистачає коштів на життя.

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