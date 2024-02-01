65-річна Мадонна просто на сцені пристрасно поцілувалася з молодою співачкою

Артистка здивувала перформансом на одному зі своїх виступів.

Американська попспівачка Мадонна на своєму концерті пристрасно поцілувалася з молодою виконавицею Tokischa.

Це сталося під час виступу артистки у Нью-Йорку. Молода Tokischa була запрошеною зіркою і виступила з 65-річною Мадонною на одній сцені. Зокрема, виконавиці демонстрували ефектний номер, а родзинкою їхнього виступу став пристрасний поцілунок.

Мадонна та співачка Tokischa / Фото: instagram.com/madonna

"Немає нічого на світі кращого, ніж грати в Нью-Йорку! Дякую Tokischa, що приєдналися до мене в останній вечір", - поділилася Мадонна.

Мадонна та співачка Tokischa / Фото: instagram.com/madonna

До речі, Tokischa теж прокоментувала свій виступ на одній сцені з легендарною артисткою. Юна співачка зазначила, що для неї це честь заспівати в дуеті з Мадонною. Також Tokischa висловилася й про їхній поцілунок.

Мадонна та співачка Tokischa / Фото: instagram.com/madonna

"Завжди честь виходити з нею на сцену, розмовляти з нею, танцювати з нею, але переважно цілувати", - поділилася емоціями про виступ з Мадонною Tokischa.

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Селена Гомес хизувалася своїми пристрасними поцілунками, щоправда, з бойфрендом. Виконавиця показала, як вони разом провели час на кінопремії "Золотий глобус".

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