65-річна Мадонна у спідньому та у супроводі оголеної танцівниці вийшла на сцену, огорнута прапором України

Американська співачка Мадонна нарешті вирушила у свій довгоочікуваний світовий тур The Celebration World Tour, який влітку була змушена перенести через проблеми зі здоров'ям.

І розпочала своє турне зірка з концерту у Лондоні, який відбувся 14 жовтня на O2 Arena. Загалом у Лондоні артистка планує дати ще 5 концертів. І практично На всі виступи зірки повний sold out.

65-річна виконавиця не зрадила своєму епатажному образу, який так люблять її багатомільйонні шанувальники в усьому світі. На сцені артистка постала в екстравагантних та сміливих вбраннях – сукні-льолі червоного кольору з мереживом, корсетах, колготах в сіточку, боді, блискучому комбінезоні. Звісно, не обійшлося без зухвалих танців з балетом, з яким Мадонна танцює на рівні.

Мадонна, The Celebration World Tour 2023 / Фото: Getty Images

Мадонна, The Celebration World Tour 2023 / Фото: Getty Images

Мадонна, The Celebration World Tour 2023 / Фото: Getty Images

Мадонна, The Celebration World Tour 2023 / Фото: Getty Images

Одним зі зворушливих моментів став, коли Мадонна виконуючи свій хіт "Don't Cry for Me Argentina" одягла на себе прапор України, чим вкотре висловила свою підтримку Україні.

Мадонна розпочала світовий тур з концерту у Лондоні, де підтримала Україну

Як відомо, Мадонна підтримує Україну від перших днів війни. І не лише публічними заявами проти кривавого російського диктатора Путіна. Так, вторговані від продажу її цифрового мистецтва 600 тисяч доларів розподілили між трьома фондами, зокрема й тим, який допомагає українським дітям.

Нагадаємо, що Мадонна мала вирушити у The Celebration World Tour 15 липня цього року. Але артистка була змушена перенести концерти через погіршення самопочуття. Наприкінці червня зірку екстрено госпіталізували до лікарні, її знайшли непритомною вдома. Певний час вона перебувала в реанімаційному відділенні. Офіційною причиною різкого погіршення здоров'я Мадонни її менеджер називав бактеріальну інфекцію. Проте шанувальники виконавиці підозрюють, що в неї міг статися сепсис через чергову пластичну операцію, яку Медж нібито зробила перед початком свого туру.

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