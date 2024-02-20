65-річна Мадонна впала зі стільця просто під час свого концерту й блискуче вийшла з ситуації – відео

Американська попспівачка Мадонна просто на сцені впала зі стільця разом з танцівником на своєму концерті .

Неприємний інцидент відбувся в Сіетлі, Вашингтон, під час шоу в рамках гастрольного туру "Celebration". Так, Мадонна виконувала свій хіт "Open Your Heart". Втім, за задумом режисерів вона мала робити це сидячи на стільці. Окрім того, під час виконання треку стілець мав тягнути один з танцівників, який на високих підборах втратив рівновагу й вони обидва впали додолу.

Сама 65-річна Мадонна не розгубилася, а продовжила співати, ніби нічого не трапилося. Так, підвестися з підлоги їй допоміг оператор. Натомість зірка відреагувала на інцидент сміхом. Зрештою, вона пересіла на інший стілець і продовжила концертний номер з танцівниками. Своєю майстерністю виконавиця викликала захват у публіки. У Мережі шанувальники зазначили, що "вона до біса професіонал" і "ось чому вони її люблять".

Нагадаємо, нещодавно під час одного з концертів Мадонна вразила ще одним перформансом. Так, знаменитість палко поцілувалася з молодою виконавицею.

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