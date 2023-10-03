65-річна Мадонна захопила зухвалими фото та показала, який вигляд має її обличчя зблизька

Зірка готується до свого ювілейного туру.
Американська співачка Мадонна потішила шанувальників новими фото та гарними новинами.
На своїй сторінці в Instagram Медж написала, що продовжила підготовку до свого ювілейного концертного туру, який довелося перенести через її проблеми зі здоров'ям.
"Наразі завантажується... Madonna Celebration Tour", - написала співачка.
Знаменитість опублікувала нові світлини з підготовки до виступів. Як завжди, 65-річна співачка приголомшила своїх прихильників зухвалими кадрами.
Мадонна показала, як позує посеред концертного майданчику у спортивному образі - широких штанях, чорному худі та сорочці, а також стильних окулярах. На фото співачка показала непристойний жест, вочевидь, своїм хейтерам.
На інших кадрах Медж продемонструвала свої форми у тісному мереживному корсеті, який ледь прикрив груди зірки.
Знаменитість показалася у гримерці та зробила декілька чесних фото, на яких показала своє обличчя зблизька - під чималим шаром макіяжу виднілися зморшки артистки.
Нагадаємо, що Мадонна на початку року оголосила про світовий тур із 35 концертів, який мав розпочатися 15 липня. Це турне виконавиця хотіла присвятити 40-річчю свого культового хіта Holiday. Однак за два тижні до першого концерту зірку екстрено госпіталізували непритомною. За словами менеджера Мадонни, в неї сталася бактеріальна інфекція.
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