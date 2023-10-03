65-річна Мадонна захопила зухвалими фото та показала, який вигляд має її обличчя зблизька

Американська співачка Мадонна потішила шанувальників новими фото та гарними новинами.

На своїй сторінці в Instagram Медж написала, що продовжила підготовку до свого ювілейного концертного туру, який довелося перенести через її проблеми зі здоров'ям.

"Наразі завантажується... Madonna Celebration Tour", - написала співачка.

Знаменитість опублікувала нові світлини з підготовки до виступів. Як завжди, 65-річна співачка приголомшила своїх прихильників зухвалими кадрами.

Мадонна показала, як позує посеред концертного майданчику у спортивному образі - широких штанях, чорному худі та сорочці, а також стильних окулярах. На фото співачка показала непристойний жест, вочевидь, своїм хейтерам.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

На інших кадрах Медж продемонструвала свої форми у тісному мереживному корсеті, який ледь прикрив груди зірки.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Знаменитість показалася у гримерці та зробила декілька чесних фото, на яких показала своє обличчя зблизька - під чималим шаром макіяжу виднілися зморшки артистки.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, що Мадонна на початку року оголосила про світовий тур із 35 концертів, який мав розпочатися 15 липня. Це турне виконавиця хотіла присвятити 40-річчю свого культового хіта Holiday. Однак за два тижні до першого концерту зірку екстрено госпіталізували непритомною. За словами менеджера Мадонни, в неї сталася бактеріальна інфекція.

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