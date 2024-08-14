65-річна Мадонна закрутила роман з молодшим на 37 років бойфрендом

Артистка разом з коханим планує гучно в Італії відсвяткувати день народження.

Американська співачка Мадонна не припиняє дивувати своїм вибором молодих партнерів.

Як повідомляє The Sun, виконавиця місяць тому закрутила новий роман. Обранцем знаменитості став молодший на 37 років бойфренд, на ім'я Акім Морріс.

Наразі артистка перебуває з коханим в Італії та дає чітко зрозуміти, що щаслива у нових стосунках. До слова, саме з молодим бойфрендом та близькими друзями зірка збирається 16 серпня відсвяткувати день народження у Помпеї.

Мадонна з новим бойфрендом / Фото: instagram.com/madonna

До речі, Мадонна зустріне 66-річчя з розмахом. Як повідомляє інсайдер, співачка вже витратила чимало коштів на святкування. День народження Мадонни не обійдеться без яхти.

"Мадонна живе повним життям і витратила цілий статок на цей день народження, щоб відсвяткувати його з найближчими і найдорожчими", - повідомляє інсайдер.

Нагадаємо, у Мадонни доволі насичене особисте життя. Зірка мала чимало бойфрендів, щоправда, зазвичай вони були значно молодшими за неї. Вперше на стосунки з Акімом Моррісом зірка натякнула на початку серпня, коли опублікувала зухвалі фото топлес з молодиком.

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