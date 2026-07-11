65-річна зірка «Кримінального чтива» закрутила роман із красенем, молодшим на 43 роки: "Йому 22"

Кеті Гріффін / © instagram.com/kathygriffin

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65-річна зірка «Кримінального чтива» Кеті Гріффін спровокувала хвилю обговорень у Мережі, показавшись із таємничим молодим чоловіком, якому, за її словами, лише 22 роки.

Одна світлина миттєво стала вірусною. Акторка опублікувала кадр, на якому тримає незнайомця за руку. Обранець знаменитості широко усміхається в камеру, тоді як сама Кеті стоїть боком. Ім’я юнака вона не розкрила. Втім, інтригу підігріла власним підписом до фото. Схоже, артистка чудово розуміла, якою буде реакція публіки.

«Йому 22, давай, Інтернет», — пожартувала знаменитість.

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Кеті Гріффін / © instagram.com/kathygriffin

І користувачі соцмереж справді не змусили на себе чекати. Одні називали пару гармонійною, інші припускали, що хлопець міг би бути родичем акторки, а дехто навіть запідозрив піар-хід. На хвилю коментарів Гріффін відреагувала з гумором.

«Я вмираю з цих коментарів», — написала вона.

Під дописом розгорнулася справжня дискусія. Одні жартували, що акторка «найняла хлопця для фотосесії», інші писали: «Чому лише Мадонна може зустрічатися з молодшими чоловіками? Давай, Кеті!». Водночас знайшлися й критики, які назвали такі стосунки лицемірними або припустили, що юнак перебуває поруч із зіркою через її статки.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова показала чоловіка, з яким 17 років у шлюбі, й заговорила з ним про ревнощі.

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