65-річний Дольф Лундгрен одружився з молодшою на 38 років фітнес-тренеркою

Американський актор, зірка бойовиків 80-90-х Дольф Лундгрен розпрощався зі статусом холостяка.

Так, 65-річна зірка одружився зі своєю дівчиною, норвезькою фітнес-інструкторкою Еммою Крокдал. Кохана молодша від свого знаменитого чоловіка на 38 років.

Як передає видання People, 65-річний Лундгрен і 27-річна Крокдал влаштували романтичну церемонію на власній віллі у Греції, на острові Міконос.

"Ми вирішили відсвяткувати наше кохання, одружившись на нашій віллі на Міконосі з родиною та кількома близькими друзями. Через Covid та довгий шлях складних медичних процедур нам багато разів доводилося відсувати наші плани на шлюб", - прокоментував Лундгрен, пише People.

Дольф Лундгрен з дружиною / Фото: Getty Images

Дольф Лундгрен з дружиною на Міконосі / Фото: instagram.com/dolphlundgren

Зазначимо, що Дольф Лундгрен та Емма Крокдал разом три роки. Освідчився актор своїй обраниці 2020 року. Протягом тривалого часу зірка боровся з онкологією. 2015-го у Лундгрена діагностували рак нирки. Як розповідав артист, тоді йому провели вдалу операцію і видалили нирку. Втім, 2020 року сталася ремісія, лікарі виявили у актора шість пухлин у нирках і печінці. Тоді Лундгрен був змушений проходити хіміотерапію. Протягом цього непросто для Лундгрена часу поруч була його кохана Емма Крокдал, яка активно його підтримувала.

Дольф Лундгрен з дружиною / Фото: instagram.com/dolphlundgren

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