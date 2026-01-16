- Дата публікації
65-річного Шона Пенна заскочили на романтичному побаченні з молодшою на 34 роки відомою акторкою
Парочка, яка вже понад два роки разом, прогулювалась у Санта-Моніці.
Голлівудського актора та режисера Шона Пенна заскочили на романтичному побачення з молодшою на 34 роки відомою акторкою з Молдови Валерією Ніков.
Закохані вже понад два роки перебувають у стосунках. Свій роман вони не приховують, але й не охоче діляться подробицями. Та недавно папараці вдалося заскочити закоханих на романтичному побачення в Санта-Моніці, штат Каліфорнія, США. 65-річний Шон Пенн був одягнений у костюм та білу сорочку. Тим часом обраниця зірки Голлівуду віддала перевагу чорному вбранню. Парочка прогулювалась містом і не соромилась демонструвати почуття на публіці, адже мило трималась за руки. Відповідними світлинами поділилось видання People.
Зазначимо, Шону Пенну та Валерії Ніков почали приписувати роман у вересні 2024 року. Пара довго не тримала інтриги. Вже у листопаді 2024-го вони офіційно підтвердили, що дійсно перебувають в стосунках. Закохані розсекретили роман на Міжнародному кінофестивалі в Марракеші, з'явившись на "червоному хіднику" як пара.
Відтоді вони особливо не діляться подробицями стосунків. Востаннє парочку бачили разом на Каннському кінофестивалі у травні 2025 року. А от на "Золотому глобусі-2026", де Шон Пенн був серед номінантів на премію, кохана його не супроводжувала.
