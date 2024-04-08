65-річну Мадонну фани звинуватили у брехні та подали на неї до суду

Фанати популярної американської співачки Мадонни звинуватили її в брехні та подали на неї позов до суду.

Конфлікт виник після концерту виконавиці у Брукліні, який вона відіграла ще 13 грудня. Декілька фанів артистки обурилися, що у квитку зазначалося, що початок події о 20:30. Натомість сама ж Мадонна почала виступати лише о 22:30, тож шоу затягнулося, пише People.

Позивачі у своїй заяві стверджують, що інформація про початок концерту артистки є "брехливою та не відповідає дійсності, а також вводить в оману". Тим більше, що це не вперше, коли Мадонна виходить на сцену значно пізніше вказаного у квитку часу. Зокрема, така ж сама ситуація із затримкою сталася 14 та 16 грудня.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

У команді Мадонни вже відреагували на звинувачення. Зокрема, адвокати артистки подали заяву на відхилення позову. У команді співачки стверджують, що зазначений час у квитку – це інформація про початок запуску гостей до концертного майданчика. Перед виходом на сцену головного артиста мають зібратися всі відвідувачі, а вже потім починається концерт.

"Розумний відвідувач концерту зрозуміє, що двері закладу відчиняться у вказаний час або раніше. Після цього один або кілька виступів на розігріві, поки глядачі прибувають і йдуть на свої місця. Вже після того на сцену виходить головний артист", - йдеться у повідомленні команди артистки.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Окрім того, один із позивачів після концерту Мадонни ділився, що йому неабияк сподобалося шоу. Тож, адвокати співачки зазначили, що він отримав те, за чим йшов, тож його позов безпідставний.

Нагадаємо, судові суперечки нині також тривають між колишніми закоханими Анджеліною Джолі та Бредом Пітом. Актор судиться з ексдружиною та російським мільярдером, якому вона продала частку їхнього спільного майна.

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