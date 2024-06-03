65-річну Мадонну розкритикували за порно просто на сцені та подали на неї до суду

На 65-річну американську співачку Мадонну неочікувано подали до суду через один із її концертів.

Невдоволеним виявився чоловік, на ім'я Джастін Ліпелес, який побував на виступі виконавиці в рамках концертного туру Celebration. Як пише TMZ, житель США не оцінив занадто відверті номери на сцені. Чоловік обурився, що його не попередили про те, що відбуватиметься. Ліпелес говорить, що був просто шокований, адже іноді виступи Мадонни можна було легко віднести до порнографії, мовляв, присутнім у залі довелося дивитися на жінок, які топлес імітували статевий акт.

Фото із концерту Мадонни / Фото: Associated Press

Та це ще не все. Джастін Ліпелес також пожалівся, що співачка вийшла на сцену зі значним запізненням. Окрім того, в концертному залі не працювали кондиціонери, тож, там було спекотно, тим часом нібито Мадонна відреагувала на це словами, що "можна просто роздягнутися та буде прохолодніше".

Джастін Ліпелес вже подав на артистку позов до суду. Чоловік вимагає повернути йому кошти за квиток, а також виплатити моральну компенсацію, сума якої не повідомляється. Сама ж Мадонна поки не давала жодних коментарів з приводу обвинувачень.

Фото із концерту Мадонни / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно в родині Мадонни було свято. Татові артистки виповнилося 93 роки. Співачка привітала батька з днем народження та показала їхні спільні фото.

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