ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
468
Час на прочитання
1 хв

65-річний Антоніо Бандерас після виїзду з Голлівуду кардинально змінив життя: що стало причиною

Зірка змінив спосіб життя через стан свого організму.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Антоніо Бандерас / © Getty Images

Легендарний голлівудський актор Антоніо Бандерас відмовився від розкішного життя в Голлівуді та зізнався, чи шкодує про це.

Так, вже майже десятиліття знаменитість проживає в Європі. Причиною радикальних змін став перенесений інфаркт, який змусив його переглянути власні пріоритети. За словами 65-річногоактора, серцевий напад 2017 році став для нього справжнім попередженням, пише Page Six.

«Мій інфаркт став серйозним сигналом. Він змінив мій погляд на життя», — поділився Бандерас.

© Associated Press

Після цього актор позбувся життя на дві країни (США та Велика Британія), продав приватний літак, кинув палити й повернувся до рідної Малаги в Іспанії. Там актор інвестував у власний театр, який нині став головною справою його життя. Бандерас зізнається, що саме на рідній землі відчув себе по-справжньому на своєму місці.

«Зіткнувшись зі смертю, я озирнувся й зрозумів, що насправді я театральний актор», — пояснив він.

Сьогодні зірка живе спокійним життям разом зі своєю партнеркою Ніколь Кімпел, займається творчістю та бізнесом у рідному місті і додає, що «ще ніколи не був таким щасливим».

Нагадаємо, нещодавно реперка alyona alyona занепокоїла поверненням серйозного діагнозу й як лікування вплинуло на її зовнішність.

Дата публікації
Кількість переглядів
468
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie