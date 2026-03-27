65-річний Антоніо Бандерас після виїзду з Голлівуду кардинально змінив життя: що стало причиною
Зірка змінив спосіб життя через стан свого організму.
Легендарний голлівудський актор Антоніо Бандерас відмовився від розкішного життя в Голлівуді та зізнався, чи шкодує про це.
Так, вже майже десятиліття знаменитість проживає в Європі. Причиною радикальних змін став перенесений інфаркт, який змусив його переглянути власні пріоритети. За словами 65-річногоактора, серцевий напад 2017 році став для нього справжнім попередженням, пише Page Six.
«Мій інфаркт став серйозним сигналом. Він змінив мій погляд на життя», — поділився Бандерас.
Після цього актор позбувся життя на дві країни (США та Велика Британія), продав приватний літак, кинув палити й повернувся до рідної Малаги в Іспанії. Там актор інвестував у власний театр, який нині став головною справою його життя. Бандерас зізнається, що саме на рідній землі відчув себе по-справжньому на своєму місці.
«Зіткнувшись зі смертю, я озирнувся й зрозумів, що насправді я театральний актор», — пояснив він.
Сьогодні зірка живе спокійним життям разом зі своєю партнеркою Ніколь Кімпел, займається творчістю та бізнесом у рідному місті і додає, що «ще ніколи не був таким щасливим».
