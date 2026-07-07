65-річний Джордж Клуні здобув почесного "Золотого лева" та розсмішив заявою про свій вік

Джордж Клуні / © Associated Press

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Голлівудський актор Джордж Клуні стане лауреатом престижної нагороди «Золотий лев» за життєві досягнення на Венеційському кінофестивалі, а його реакція на цю звістку вже підкорила шанувальників.

65-річного актора відзначать почесною нагородою під час 83-го Венеційського кінофестивалю, який відбудеться у вересні в Італії. Для самого Клуні ця подія має особливе значення, адже саме Венецію він давно називає одним із найважливіших місць у своїй кар’єрі. Після оголошення рішення фестивалю артист звернувся до організаторів із подякою. Водночас він не зрадив своєму почуттю гумору. І навіть знайшов привід пожартувати над самим собою.

«У мене було так багато надзвичайних моментів у Венеції. Цей фестиваль, без сумніву, мій найулюбленіший, і отримати „Золотого лева“ — це величезна честь. Крім того, це, мабуть, означає, що я вже старий. Але я все одно його заберу», — пожартував актор, передають The News.

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Джордж Клуні / © instagram.com/gq

Організатори фестивалю пояснили, що відзначають Клуні за багаторічний внесок у світове кіно. За понад чотири десятиліття він проявив себе не лише як актор, а й як режисер, продюсер і сценарист. У заяві також наголосили, що Клуні вдалося поєднати класичний голлівудський шарм із сучасним підходом до кінематографа.

«У кожному з цих фільмів він тонко налаштовував свій акторський регістр, залишаючись вірним собі: іронічним і меланхолійним, чарівним і вдумливим, блискучим і здатним на неочікувану глибину», — зазначили представники фестивалю.

Джордж Клуні / © AFP

У Венеційському бієнале також звернули увагу на виняткову універсальність Клуні. За роки кар’єри він однаково переконливо проявив себе у воєнних драмах, трилерах, комедіях, науковій фантастиці та драматичних стрічках. Серед найвідоміших його робіт — «Три королі», «Сиріана», «Майкл Клейтон», франшиза «Одинадцять друзів Оушена», «Гравітація», «Нащадки» та «Вище неба».

Нагадаємо, нещодавно Джордж Клуні назвав імя ідеального нового Джеймса Бонда.

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