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65-річний Джордж Клуні здобув почесного "Золотого лева" та розсмішив заявою про свій вік
Актор кумедно відреагував на звістку.
Голлівудський актор Джордж Клуні стане лауреатом престижної нагороди «Золотий лев» за життєві досягнення на Венеційському кінофестивалі, а його реакція на цю звістку вже підкорила шанувальників.
65-річного актора відзначать почесною нагородою під час 83-го Венеційського кінофестивалю, який відбудеться у вересні в Італії. Для самого Клуні ця подія має особливе значення, адже саме Венецію він давно називає одним із найважливіших місць у своїй кар’єрі. Після оголошення рішення фестивалю артист звернувся до організаторів із подякою. Водночас він не зрадив своєму почуттю гумору. І навіть знайшов привід пожартувати над самим собою.
«У мене було так багато надзвичайних моментів у Венеції. Цей фестиваль, без сумніву, мій найулюбленіший, і отримати „Золотого лева“ — це величезна честь. Крім того, це, мабуть, означає, що я вже старий. Але я все одно його заберу», — пожартував актор, передають The News.
Організатори фестивалю пояснили, що відзначають Клуні за багаторічний внесок у світове кіно. За понад чотири десятиліття він проявив себе не лише як актор, а й як режисер, продюсер і сценарист. У заяві також наголосили, що Клуні вдалося поєднати класичний голлівудський шарм із сучасним підходом до кінематографа.
«У кожному з цих фільмів він тонко налаштовував свій акторський регістр, залишаючись вірним собі: іронічним і меланхолійним, чарівним і вдумливим, блискучим і здатним на неочікувану глибину», — зазначили представники фестивалю.
У Венеційському бієнале також звернули увагу на виняткову універсальність Клуні. За роки кар’єри він однаково переконливо проявив себе у воєнних драмах, трилерах, комедіях, науковій фантастиці та драматичних стрічках. Серед найвідоміших його робіт — «Три королі», «Сиріана», «Майкл Клейтон», франшиза «Одинадцять друзів Оушена», «Гравітація», «Нащадки» та «Вище неба».
Нагадаємо, нещодавно Джордж Клуні назвав імя ідеального нового Джеймса Бонда.