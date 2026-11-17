Савва Лібкін та Анастасія Даугуле

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Український ресторатор Савва Лібкін та телеведуча Анастасія Даугуле стали подружжям.

Весільні світлини опублікувала фотографиня з ніком stefany.amam в Instagram. До того ж на сторінці самого ресторатора також можна помітити його обручку на руці.

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Судячи з фотографій, урочистість відбулася у теплу пору року. Молодята позували на пляжі та в одному з одеських ресторанів Лібкіна, а для особливого дня підготували кілька образів. Сама пара наразі не ділилася подробицями весілля, проте на світлинах вони не приховували радощів від нового статусу.

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«Весілля Савелія та Анастасії», — лаконічно підписала фотографиня.

Савва Лібкін та Анастасія Даугуле / © instagram.com/stefany.amam

Савва Лібкін та Анастасія Даугуле / © instagram.com/stefany.amam

Савва Лібкін та Анастасія Даугуле / © instagram.com/stefany.amam

Савва Лібкін та Анастасія Даугуле / © instagram.com/stefany.amam

Історія Лібкіна та Даугуле почалася задовго до появи цих кадрів. Вони зустрічалися у 2014–2017 роках, а їхні стосунки супроводжували регулярні поїздки між Києвом та Одесою. Подейкували, пара час від часу бачилася, подорожувала разом, однак спільно не жила. Згодом їхні шляхи розійшлися, але спілкування вдалося зберегти. У грудні 2025 року Даугуле розповідала, що вони відновили контакт і намагаються вибудувати нові взаємини.

Савва Лібкін та Анастасія Даугуле / © instagram.com/stefany.amam

Савва Лібкін та Анастасія Даугуле / © instagram.com/stefany.amam

Савва Лібкін та Анастасія Даугуле / © instagram.com/stefany.amam

До слова, особисте життя ресторатора було насиченим. До ймовірного весілля з телеведучою у Лібкіна було три офіційні шлюби. Першою його дружиною стала Римма Сокол: вони одружилися 1985 року, разом розвивали ресторанний бізнес і виховали доньку Юлію, яка народилася 1987-го. Після розлучення колишнє подружжя зберегло гарні стосунки.

Згодом у житті Лібкіна з’явилася Олена, з якою він не реєстрував шлюб. 2000-го у них народилася донька Ніколь. Ще однією офіційною дружиною ресторатора стала Лілія. Їхній шлюб тривав близько п’яти років, а в родині народилися дві доньки — Софія 2008 року та Мія 2012-го.

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Третій офіційний шлюб Лібкін уклав із журналісткою та продюсеркою Мариною Маричевою. Пара одружилася у квітні 2021 року в одеському ресторані Савви, а про розставання ресторатор повідомив у грудні 2023-го. За його словами, рішення було спільним, а розійшлися вони без взаємних образ.

Савва Лібкін з Мариною Маричевою і доньками / © insider.ua

Отже, у Савви Лібкіна четверо доньок — Юлія, Ніколь, Софія та Мія. Якщо інформація про офіційний шлюб із Даугуле підтвердиться, це стане для ресторатора четвертим одруженням. Наразі ж нові світлини дають привід говорити про весільну подію, але подробиці оформлення нового статусу пара поки що не коментувала.

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