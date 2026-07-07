67-річна Ауріка Ротару зізналася, як зберігає красу без пластики: "Молодшаю на 10 років"

Ауріка Ротару

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Українська співачка Ауріка Ротару відверто розповіла, як їй вдається зберігати молодий вигляд без допомоги пластичних хірургів.

Молодша сестра народної артистки України Софії Ротару запевняє, що ніколи не робила пластичних операцій. Водночас артистка не приховує, що все ж намагається доглядати за собою та дотримується простих життєвих принципів. У коментарі «Люкс ФМ» 67-річна Ауріка поділилася, що головний секрет її молодості — позитивне ставлення до життя, любов до своєї справи та щоденна турбота про себе.

«Треба просто жити, насолоджуватися кожним днем, ну і, звичайно, трохи стежити за собою», — поділилася співачка.

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Ауріка Ротару / © instagram.com/rotaruaurika_official

За словами виконавиці, особливу енергію їй дарують концерти. Ауріка зізнається, що саме глядачі заряджають її настільки, що після виходу на сцену вона почувається значно молодшою.

«Мене підживлюють мої слухачі. Коли я виходжу на сцену, то одразу молодшаю на десять років», — усміхаючись зазначила артистка.

Також Ротару розповіла, що не має складної системи догляду за собою. Час від часу вона робить домашні маски для обличчя, але лише тоді, коли має вільний час і натхнення.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про пенсії українських зірок — скільки від держави отримує Ауріка Ротару, Павло Зібров та інші, дізнавайтеся за посиланням.

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