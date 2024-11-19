66-річна Мадонна майстерно відповіла на закиди про розставання з молодшим бойфрендом

Американська попдіва Мадонна відреагувала на чутки про розставання з молодшим на 37 років бойфрендом Акімом Моррісом.

Артистка після таких заяв опублікувала низку фото зі свого буденного життя. Зокрема, серед знімків можна побачити, як 66-річна зірка позує, сидячи на колінах у Морріса. Не обмовившись ані словом про стосунки з молодим бойфрендом, Мадонна натомість поділилася роздумами про своє життя та творчість. І заінтригувала майбутньою біографічною стрічкою. У результаті фани виконавиці припустили, що зараз пара таки разом.

Мадонна та Акім Морріс / Фото: instagram.com/madonna

"Поїздки змушують мене мислити нестандартно. У мене не було нормального життя. Я не можу зробити це звичним способом. Час з моїми креативними друзями був саме тим пальним, яке мені було потрібно, щоб продовжувати йти. Погодьтеся, що треба бути ще більш безстрашними! Мистецтво = Виживання. Якщо ви дуже сильно чогось хочете у житті – Всесвіт зробить все, щоб допомогти вам це отримати. А тепер зізнавайтеся, як краще висвітлювати своє життя: в форматі серіалу чи повнометражного фільму", - написала співачка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Олександра Заріцька також заінтригувала фанів неоднозначним зізнанням. Юзери помітили на кадрах одну цікаву деталь.

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