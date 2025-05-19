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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
1 хв

66-річна Мадонна неочікувано стала брюнеткою та приголомшила кардинальною зміною образу

Артистка здивувала, чому наважилася на такі зміни в зовнішньому вигляді.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Мадонна

Мадонна / © instagram.com/madonna

Американська співачка Мадонна приголомшила кардинальними змінами в зовнішньому вигляді.

Артистка в Instagram-stories показалася з новим кольором волосся. Зокрема, прихильники вже багато років звикли бачили виконавицю білявкою. Нині ж 66-річна Мадонна неочікувано стала брюнеткою. Ба більше, співачка показалася з коротким волоссям, яке вона закрутила в кучері.

Мадонна / © instagram.com/madonna

Мадонна / © instagram.com/madonna

Виконавиця здивувала, чому наважилася на такі зміни в зовнішньому вигляді. Співачка говорить, що неабияк сумує за мамою. Тож, вона вирішила перевтілитися в неї, повторивши її образ.

"Я скучила за моєю матір'ю, тож перевтілилася в неї...", - поділилася артистка.

Мадонна / © instagram.com/madonna

Мадонна / © instagram.com/madonna

Як відомо, Мадонна залишилася без мами в дитинстві. Коли жінці було 30 років, вона пішла з життя через рак грудей.

Нагадаємо, нещодавно Мадонна поділилася радісною новиною, що після 25 років ворожнечі помирилася з британським співаком Елтоном Джоном. Чому між знаменитостями був конфлікт – дивіться у нашому матеріалі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
285
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