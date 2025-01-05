66-річна Мадонна заінтригувала заручинами з молодшим на 38 років коханим

Американська попзірка Мадонна заінтригувала кардинальними змінами в особистому житті.

Так, днями виконавиця опублікувала в Instagram доволі цікаві знімки. На одному з фото артистка постала із молодшим на 38 років коханим Акімом Моррісом. Зірка в чорному вбранні йшла поруч із обранцем та гордо демонструвала обручку з чималим діамантом на безіменному пальці.

Мадонна з бойфрендом Акімом Моррісом / Фото: instagram.com/madonna

Знімок одразу спровокував у Мережі чимало пліток. Прихильники запідозрили, що таким чином 66-річна Мадонна повідомила про зміни в особистому житті. Фани вважають, що зірка заручилася з 28-річним обранцем і планує виходити за нього заміж.

Вітаємо з заручинами!

Мадонно, ви заручені?

Прекрасна сім'я!

Сама ж Мадонна чутки, що розгорілися довкола її особистого життя, не коментує. Артистка ані спростовує плітки про заручини, ані підтверджує їх.

Мадонна з бойфрендом Акімом Моррісом / Фото: instagram.com/madonna

Зазначимо, Мадонна познайомилася з Акімом Моррісом ще 2022 року, однак стосунки зав'язалися влітку 2024-го. Восени у пари був доволі складний період, і вони навіть розходилися, однак все через тиждень знову продовжили їхній роман.

Мадонна в шлюбі була двічі. Першим чоловіком зірки став режисер Шон Пенн. Цей шлюб, який тривав чотири роки, від 1985-го до 1989, супроводжувався скандалами. Другим чоловіком виконавиці став режисер Гай Річі, з яким вона прожила разом від 2000 року до 2008-го.

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