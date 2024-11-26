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66-річна Мадонна замилувала, як з бойфрендом підтримала доньок-близнючок на футбольному матчі

66-річна Мадонна замилувала, як з бойфрендом підтримала доньок-близнючок на футбольному матчі

Мадонна з родиною / Фото: instagram.com/madonna

Артистка розповіла про хобі дівчат.

Американська попдіва Мадонна після спростування чуток про розрив з бойфрендом засвітилася з ним на футбольному полі.

Як виявилося, названі доньки виконавиці Естер і Стелла Чікконе є затятими прихильницями футболу. Тож 12-річні дівчата почали відвідувати заняття з футболу. Й на один з матчів запросили маму. Тим часом Мадонна прийшла не сама. Підтримати її двох дітей також прийшов молодший на 38 років бойфренд Акім Морріс.

Мадонна з родиною / © instagram.com/madonna
Мадонна з родиною / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна з родиною / © instagram.com/madonna
Мадонна з родиною / Фото: instagram.com/madonna

У своєму фотоблогу виконавиця потішила фанів фото з футбольного поля, де Естер і Стелла грають у футбол і щасливі позують з мамою. Також Мадонна показала готель, у якому вони зупинилися. Зірка насмішила фото з праскою та коктейлем у руках, а також поділилася, як пере дитячі речі у ванній. І до того ж наробила знімків з коханим в спальні.

Мадонна з родиною / © instagram.com/madonna
Мадонна з родиною / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна з родиною / © instagram.com/madonna
Мадонна з родиною / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна з родиною / © instagram.com/madonna
Мадонна з родиною / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна з родиною / © instagram.com/madonna
Мадонна з родиною / Фото: instagram.com/madonna

"Мама футболісток! Не давайте мені праску й напій одночасно", - з гумором підписала кадри артистка.

Нагадаємо, нещодавно діти-близнята акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта були помічені за спільною прогулянкою в Лос-Анджелесі. Папараці показали, який вигляд діти зірок мають зараз.

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