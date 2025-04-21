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66-річна зірка "Лісапетного батальйону" вколола ботокс і шокувала ускладненнями: "Біс попутав"
Наталія Фаліон на тлі хейту змінила зовнішність, але дещо пішло не за планом.
Солістка гурту "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон, яка нещодавно заявила про свою зраду чоловіку, відверто розповіла про ін'єкції краси.
Зараз виконавиці 66 років. Наталія говорить, що з роками їй стали більше дорікати за зовнішність та просити вдосконалюватися. Тож на цій хвилі вона зважилася й зробила декілька косметологічних процедур. Зокрема, видалила великі родимки на обличчі та вдалася до ін'єкцій ботоксу. І якщо першою процедурою Фаліон залишилася задоволеною, то друга значно її засмутила.
За словами співачки, після застосування ботоксу на обличчі у неї залишилися небажані сліди процедури. Зокрема, від ускладнень постраждала зона брів і носа — вони втратили свою форму.
"Я вирізала родимки. Я майже ніколи не вдавалася до косметологічних процедур. У мене й макіяжу ніколи не було професійного й тут вдалася. Думаю, та ж треба щось зробити. Здуру! Чесно, ніби біс попутав. І трошечки вколола ботокс місяці два тому. Бо всі мені кажуть: "Наталю, роби щось з обличчям. Ти старієш, ти ж медійна особа, постійно на екрані". І я ж знала, що у мене не буде як у людей, а буде якесь ускладнення. Мені стало не краще, а гірше — перенісся стало, як з племені Майя. Мали б зморшки зникнути, але ніс розширився. У мене опустилася брова — не можу тепер макіяж нормальний нанести", — шокувала виконавиця в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Проте з часом Фаліон змирилася з невдалою процедурою. І тому зараз сприймає свій новий зовнішній вигляд з жартами та іронічною усмішкою. І додає, що більше не замислюється про жодні зміни.
"Але я сприймаю це з усмішкою. Сідаю перед дзеркалом і кажу: "Красиве хотіла — маєш. Треба бути натуральною, якого дідька ти хотіла себе покращити, що тобі заважало?". Боже збав, не буду (більше робити ботокс – прим. ред.)", — усміхаючись, зазначила артистка.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Фаліон розповіла, від якого діагнозу помер її 36-річний син.