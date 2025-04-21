66-річна зірка "Лісапетного батальйону" вколола ботокс і шокувала ускладненнями: "Біс попутав"

Наталія Фаліон / © instagram.com/nataliafalion

Реклама

Солістка гурту "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон, яка нещодавно заявила про свою зраду чоловіку, відверто розповіла про ін'єкції краси.

Зараз виконавиці 66 років. Наталія говорить, що з роками їй стали більше дорікати за зовнішність та просити вдосконалюватися. Тож на цій хвилі вона зважилася й зробила декілька косметологічних процедур. Зокрема, видалила великі родимки на обличчі та вдалася до ін'єкцій ботоксу. І якщо першою процедурою Фаліон залишилася задоволеною, то друга значно її засмутила.

За словами співачки, після застосування ботоксу на обличчі у неї залишилися небажані сліди процедури. Зокрема, від ускладнень постраждала зона брів і носа — вони втратили свою форму.

Реклама

Наталія Фаліон після ботоксу

"Я вирізала родимки. Я майже ніколи не вдавалася до косметологічних процедур. У мене й макіяжу ніколи не було професійного й тут вдалася. Думаю, та ж треба щось зробити. Здуру! Чесно, ніби біс попутав. І трошечки вколола ботокс місяці два тому. Бо всі мені кажуть: "Наталю, роби щось з обличчям. Ти старієш, ти ж медійна особа, постійно на екрані". І я ж знала, що у мене не буде як у людей, а буде якесь ускладнення. Мені стало не краще, а гірше — перенісся стало, як з племені Майя. Мали б зморшки зникнути, але ніс розширився. У мене опустилася брова — не можу тепер макіяж нормальний нанести", — шокувала виконавиця в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Проте з часом Фаліон змирилася з невдалою процедурою. І тому зараз сприймає свій новий зовнішній вигляд з жартами та іронічною усмішкою. І додає, що більше не замислюється про жодні зміни.

"Але я сприймаю це з усмішкою. Сідаю перед дзеркалом і кажу: "Красиве хотіла — маєш. Треба бути натуральною, якого дідька ти хотіла себе покращити, що тобі заважало?". Боже збав, не буду (більше робити ботокс – прим. ред.)", — усміхаючись, зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Фаліон розповіла, від якого діагнозу помер її 36-річний син.