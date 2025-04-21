66-річна зірка "Лісапетного батальйону" заявила, що була коханкою: "Плюнула на осуд"

Наталія Фаліон / © instagram.com/nataliafalion

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Солістка гурту "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон, яка нещодавно розповіла про втрату 36-річного сина, зробила гучну заяву про своє особисте життя.

Так, першого чоловіка виконавиці не стало на 60-му році життя через залежність від алкоголю та хворобу. Проте в останній період життя обранця Наталія "зважилася на дуже важкий крок". Вона пригадує, що тоді у неї з'явився палкий шанувальник, який запропонував бути разом. Проте, виявилося, що він мав дружину. Однак, після довгих вагань, Фаліон усе ж дала шанс почуттям.

"Коли чоловіка не стало, Бог так зробив, щоб я не залишилася самотньою. У мене з'явився чоловік, як з неба впав, який прийшов до мене на концерт і, виявилося, вже роки слідкував за мною. Людина, яка мене полюбила й захотіла, щоби ми були разом. Я намагалася навіть відштовхнути його, бо для мене це було не моє: він одружений і я ще заміжня. Мій чоловік фактично помирав, як у мене з'являлася ця людина", — приголомшила співачка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Наталія Фаліон

Артистка зізнається, що тоді не тямила себе від щастя, адже їхній роман був саме тим, про що вона мріяла з дитинства. Зокрема, за словами співачки, чоловік часто тішив її розкішними подарунками, подорожами, максимально дбав про неї у скрутні миті, а вона ж тим часом відкривала свої нові грані. Таким чином, ігноруючи осуд, закохані прожили разом три роки, допоки залицяльник не помер.

"Дарував букети, писав прекрасні листи, організував індивідуальний пошив взуття. Ставився, як до королеви. В машині завжди два келихи, після концерту — готель і прекрасний вечір. Я бачила, що він мене щиро любить. І помирає чоловік, і я собі вирішила: "Наталю, то що, ти тепер маєш померти разом з ним? А спробуй, як то бути щасливою та коханою, як то мати життя, про яке ти мріяла у 16 років, але ще його не мала". Мені було важко й годинами себе докоряла. Але я плюнула на осуд. Думаю, буде хоч що згадати. Наше життя почалося зі спільної подорожі до Риму. Ми були в Парижі, Мексиці, Китаї, Грузії, Тайланді. У результаті прожили три роки й він помер", — зізналася зірка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко вперше прокоментувала чутки про розлучення з Андрієм Федінчиком.